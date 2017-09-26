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Sport

الاتحاد الأوروبي هدد ''باريس سان جيرمان'' بالإقصاء من رابطة الابطال /صحيفة الباييس

Mardi 26 Septembre 2017
بــاب نــات - ذكرت صحيفة (الباييس) الاسبانية اليوم الثلاثاء أنّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " هدّد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالإقصاء من رابطة الابطال بسبب مخالفة قوانين اللعب المالي النظيف.. " وأشارت صحيفة "الباييس" إلى أن أندية بايرن ميونيخ الألماني وجوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الاسباني قامت بالضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل إقصاء الفريق الباريسي من منافسات رابطة الابطال الاوروبية الموسم المقبل (2018-2019) بسبب مخالفة قوانين اللعب المالي النظيف.
ومعلوم انّ النادي الفرنسي تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية مع البرازيلي "نيمار دا سيلفا" من صفوف برشلونة الاسباني مقابل 222 مليون يورو بالإضافة لاستعارة خدمات المهاجم الشاب "كيليان مبابي" من موناكو مع وجود بند الشراء النهائي مقابل 180 مليون يورو.





Publié le:2017-09-26 13:54:27

  
  
  
  
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