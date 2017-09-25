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Justice

العاصمة: الحكم بـ6 أشهر سجنا على شاب أكل علبتي تن في إحدى المغازات

Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات - قضت اليوم الدائرة الجنائية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن 6 أشهر على شاب سرق علبتي تن من احدى المغازات ثم فتحهما ليتناول ما بهما داخل المغازة.
ووفق ما نشره "آخر خبر" فقد اعترف الشاب بما نسب إليه، وبرر ذالك بأنه قضى أياما بدون أكل، ووجد نفسه مضطرا لذلك.





Publié le:2017-09-25 21:13:49

  
  
  
  
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