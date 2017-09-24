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Politique

وزير الشؤون الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه من الدول الصديقة سبل دعم العلاقات الثنائية والاستحقاقات القادمة

Dimanche 24 Septembre 2017
بــاب نــات - تركزت سلسلة اللقاءات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، الجمعة الماضي، على هامش مشاركته في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم بنيويورك، مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة على بحث سبل مزيد تطوير العلاقات بين تونس وهذه البلدان والاستحقاقات الثنائية القادمة بالإضافة إلى التطرق الى المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق نوه الوزير خلال لقائه بنظيره المغربي ناصر بوريطة، بمستوى العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا على أهمية مواصلة دعمها الى جانب ضرورة تضافر الجهود لاعطاء الدفع المطلوب لاتحاد المغرب العربي خدمة لمصلحة شعوب المنطقة.
وأكد الوزير المغربي من جانبه على الأهمية التي توليها بلاده للعلاقات مع تونس، مثمنا دوربلادنا في تنشيط العمل المغاربي المشترك.

وبحث الجهيناوي في لقاء مع نظيره الجزائري عبد القادر مساهل سبل مزيد الارتقاء بالعلاقات الثنائية والعمل المغاربي المشترك.
وأكد الوزيران في هذا الصدد على أهمية دعم التنسيق والتشاور بخصوص الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا الذي ستحتضنه القاهرة قبل موفى شهر أكتوبر القادم.

كما مثلت الاستعدادات لعقد اللجنة العليا المشتركة التونسية الاردنية محور لقاء الوزير مع نظيره الاردني أيمن الصفدي فضلا عن تباحث سبل دعم التعاون في الفضاء المتوسطي وتبادل الرؤى بشأن الأوضاع بالمنطقة العربية ولاسيما تطورات الملف الفلسطيني ومستجدات الوضع بسوريا.

من جهة أخرى نوه وزير الخارجية لدى لقائه نظيره الروماني تيودور ميليشكانو بعراقة علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين، مؤكدا في هذا الخصوص على أهمية الاستحقاقات الثنائية المقبلة ومتطرقا الى ضرورة تطوير مجالات التعاون الثنائي كأحد أبرز أهداف الزيارة التي سيؤديها وزير الخارجية الروماني إلى تونس خلال شهر ديسمبر المقبل.
و أكّد الوزير الروماني على الأهمية التي يوليها لهذه الزيارة قائلا أنها ستمكن من فتح آفاق واعدة للتعاون بين البلدين في الميادين ذات الاهتمام المشترك.

ودعا الجهيناوي في لقاء مع وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغاز باريلا الى مزيد اثراء العلاقات بين كوبا وتونس ودعم اطارها القانوني والنظر في امكانية ابرام اتفاقيات تعاون جديدة.
وشدد الوزير الكوبي بالمناسبة على ضرورة الاستفادة من امكانيات التعاون الهامة بين البلدين في المجالات الأكاديمية والعلوم والثقافة والرياضة.
من ناحية أخرى اتفق الوزير مع نظيره الأرجنتيني جورج فوري على عقد الجولة الرابعة من المشاورات السياسية والدورة الخامسة للجنة المشتركة التونسية الأرجنتينية خلال النصف الأول من سنة 2018 .

Publié le:2017-09-24 15:06:57

  
  
  
  
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