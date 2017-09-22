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Economie

البنك الالماني للتنمية يقرض تونس 100 مليون اورو لدفع مشاريع المياه

Vendredi 22 Septembre 2017
بــاب نــات - أعلنت وزارة والاستثمار والتعاون الدولي، الجمعة ، ان البنك الالماني للتنمية سيمنح تونس مطلع الاسبوع المقبل قرضا بقيمة 100 مليون أورو ( قرابة 290 مليون دينار) لتمويل مشاريع قطاع المياه.

واضافت الوزارة، في بلاغ لها، الجمعة، ان وزير التنمية زياد العذاري سيتولى توقيع اتفاق القرض مع المديرة العامة لشمال افريقيا للبنك الألماني للتنمية (كي اف دبيليو)، الاثنين المقبل بمقر الوزارة بتونس.


وكانت تونس وقعت 8 اتفاقيات قرض مع البنك الالماني للتنمية، سنة 2015، بمبلغ 100 مليون أورو من بينها اتفاقية لتثمين النفايات" بمبلغ 9 ملايين أورو لفائدة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات واتفاق للحصول على قرض بقيمة 15 مليون أورو لتمويل "البرنامج الوطني لتحسين نوعية الماء الصالح للشراب".
ومنح البنك، كذلك، الديوان الوطني للتطهير قرضا بنحو 20 مليون أورو لفائدة منظومة "التطهير في 10 مدن متوسطة الحجم وقرض بقيمة 36,5 ملايين أورو لتنفيذ برنامج "تحسين المياه الصالحة للشراب في المناطق الريفية لولاية باجة".

Publié le:2017-09-22 17:38:48

  
  
  
  
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