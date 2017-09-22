Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Inta Omri  
Politique

تونس تشارك في اجتماع دول الجوار الليبي بنيويورك

Vendredi 22 Septembre 2017
بــاب نــات - شارك وزير الشؤون الخارجيّة خميس الجهيناوي أمس الخميس بمقر البعثة المصرية بنيويورك، في اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر دعت إليه مصر في إطار آلية التنسيق بين الدول الثلاث بخصوص الملف الليبي، وفق بلاغ صادر عن الوزارة اليوم الجمعة.

وأكد الوزير خلال اللقاء الذي انتظم على هامش أشغال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعم تونس لخارطة الطريق التي تقدم بها الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، مشددا على ضرورة معاضدة المساعي الأممية ومواصلة التنسيق بين الدول الثلاث لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين ودعم مسار المصالحة.


من جانبه أكد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل تطابق وجهات نظر الدول الثلاث حول الملف الليبي، مشيرا الى أهمية التمسك بالاتفاق السياسي كإطار للتسوية ودعم الحوار بين الأشقاء الليبيين لإدخال التعديلات التي يرونها مناسبة عليه.

واستعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري من جهته، أبرز تطورات الملف الليبي ونتائج الوساطة مع أطراف النزاع في ليبيا، داعيا الى ضرورة دعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة لتيسير التوصل إلى التوافقات اللازمة للتقدم بالمسار السياسي والتمهيد لمرحلة البناء والإستقرار بليبيا.
واتفق الوزراء الثلاث في خاتمة اللقاء على عقد اجتماع ثلاثي في القاهرة في أواخر شهر أكتوبر للوقوف على تطورات الملف الليبي وتنسيق المواقف بشأنه، حسب ما ورد في البلاغ.

Publié le:2017-09-22 18:32:13

  
  
  
  
cadre-46fb321dc66f91a3dab75263751c4836-2017-09-22 18:32:13





0 de 0 commentaires pour l'article 148040



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13052,1

  • (22 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,92150 DT        1$ =2,43853 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 sept)   851,9 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab






Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |148040 432|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires