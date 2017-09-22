الإثنين القادم جلسة عامة لانتخاب رئيس هيئة الإنتخابات وانطلاق الدورة النيابية الرابعة

وقد تمت دعوة رؤساء الكتل إلى الإجتماع صباح الإثنين وعلى الساعة العاشرة "لمزيد التوافق"، وفق ما أفاد به (وات)، عضو المكتب نزار عمامي.
ونظر المكتب في اجتماعه الذي أشرف عليه رئيس البرلمان، في ترتيبات تجديد مختلف هياكل مجلس نواب الشعب تطبيقا لأحكام النظام الداخلي.
وقرر عقد الجلسة العامة الإفتتاحية للدورة البرلمانية الرابعة من المدة النيابية الأولى يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، على أن تنطلق الدورة يوم 2 أكتوبر 2017 الذي سيعتمد كتاريخ مرجعي لاحتساب حجم الكتل النيابية أثناء تطبيق قاعدة التمثيل النسبي أثناء تجديد مختلف هياكل مجلس نواب الشعب.
وحدد المكتب تاريخ الإثنين 9 أكتوبر 2017، "كأجل أقصى للكتل النيابية لتقديم مرشحيها على مستوى تجديد اللجان التشريعية والخاصة وتاريخ الاثنين 16 أكتوبر 2017، كأجل أقصى لتقدم الكتل مرشحيها لعضوية مكتب المجلس"، حسب ما أكده نزار عمامي .
ونظر مكتب مجلس النواب في طلب الإستقالة من عضوية المجلس، المقدم من النائب حاتم شهر الدين الفرجاني، إثر التحاقه بعضوية الحكومة.
وعاين المكتب الشغور الحاصل في أحد مقاعد مجلس نواب الشعب وعلى مستوى مكتب المجلس وقرر القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لسد هذا الشغور.
كما عاين مكتب المجلس استقالة النائب نذير بنعمو من كتلة حركة النهضة والذي كان تقدم بها الأسبوع الماضي، إثر مصادقة البرلمان على قانون المصالحة في المجال الإداري.
وكان نائب رئيس مجلس نواب الشعب، عبد الفتاح مورو، أعلن يوم الأربعاء الماضي خلال الحصة المسائية من الجلسة العامة المخصصة لسد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن فتح باب الترشح لرئاسة الهيئة، بعد أن أنهى المجلس سد الشغور في صنفي القضاء الإداري والأساتذة الجامعيين.
يذكر أن انتخاب رئيس الهيئة الإنتخابية كان مبرمجا ليوم الأربعاء 20 سبتمبر خلال الجلسة المسائية إثر سد الشغور في الصنفين المذكورين وبعد فتح باب الترشحات لخطة الرئيس من بين أعضاء الهيئة خلال فترة الإستراحة.
Publié le:2017-09-22 14:24:56
Par:zama9tel (Tunisia )
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