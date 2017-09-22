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Politique

الطاهر هميلة النائب عن المجلس الوطني التأسيسي في ذمة الله

Vendredi 22 Septembre 2017
بــاب نــات - توفي قبيل ظهر اليوم الجمعة، النائب عن المجلس الوطني التأسيسي، الطاهر هميلة، عن عمر يناهز 79 سنة، وفق ما أكده لمراسل (وات) بسوسة، المدير العام للمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، لطفي بوغمورة.

والفقيد من مواليد 25 جويلية 1938 بسوسة، أين زاول تعليمه الإبتدائي بالمدرسة الفرنكو-العربية بمساكن، ثم بمعهد الذكور بسوسة وإلتحق في ما بعد بدار المعلمين العليا (إختصاص علوم التربية والتعليم) ليشتغل كمعلم في مدارس إبتدائية وثانوية، قبل أن يتم تعيينه في سنة 1970 قيما عاما ثم ناظرا.


وانطلق في نشاطه السياسي في أوائل الخمسينات بإلتحاقه بصفوف الدستوريين في كفاحهم من أجل الإستقلال ليغادرهم في سنة 1958.
وقد إقترب منذ سنة 1960 من حركة التجديد دون أن يتوقف عن نشاطاته النقابية، ليلتحق في 1976 بحركة الديمقراطيين الإشتراكيين التي أسسها أحمد المستيري، إذ ترأس قائمة سوسة في الإنتخابات التشريعية لسنة 1981.
وقد بقي المرحوم الطاهر هميلة قريبا من أحزاب المعارضة إلى أن إنضم إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عند إنشائه.
كما شارك في انتخابات 23 أكتوبر 2011 وتحصل على مقعد في المجلس الوطني التأسيسي والذي ترأس جلسته الإفتتاحية، بإعتباره أكبر الأعضاء سنا.
وهو متزوج وأب لستة أبناء

Publié le:2017-09-22 11:57:27

  
  
  
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 148020

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 22 Septembre 2017 à 12h 17m |           
رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون .

Mandhouj  (France)  |Vendredi 22 Septembre 2017 à 12h 14m |           
رحمه الله تعالى .. و رزق أهله جميل الصبر و السلوان ..

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Vendredi 22 Septembre 2017 à 12h 01m |           
رحم الله الفقيد وأسكنه فراديس جنانه، انّا لله وإنّا إليه راجعون




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