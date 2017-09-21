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Politique

آمرود: سامية عبو ضمن الشخصيات القادرة على قيادة البلاد

Jeudi 21 Septembre 2017
بــاب نــات - حافظت حركة نداء تونس على صدارة نوايا التصويت في الانتخابات المقبلة بنسبة 17.7 بالمائة، تليها حركة النهضة بنسبة 11.2 بالمائة ثم الجبهة الشعبية في المرتبة الثالثة بنسبة 4.5 بالمائة، حسب ما أظهرته نتائج مقياس الشأن السياسي لمؤسسة ''امرود كونسلتينغ'' لشهر سبتمبر نشرته صحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم 21 سبتمبر 2017.

سامية عبو
و بيّنت نتائج مقياس الشأن السياسي لمؤسسة أنّ رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي تصدّر الشخصيات القادرة على قيادة البلاد بنسبة 11 بالمائة، يليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بنسبة 10.4 بالمائة.


وحلّت في المرتبة الثالثة القيادية في حزب التيار الدمقراطي سامية عبو وهي المرأة الأولى التي حلت بهذا الترتيب، يليها كل من المتحدث باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي ورئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي على التوالي في المرتبتين الرابعة والخامسة، اما رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي فقد حل في المرتبة السابعة.

Publié le:2017-09-21 10:08:05

  
  
  
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 147983

Libre  (France)  |Jeudi 21 Septembre 2017 à 10h 35m |           
Du n'importe quoi dans ce pays que des incompetents ou menteurs ou hypocrites ou tout a la fois bref vous transpirer mensonges et honte



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