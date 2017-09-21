سامية عبو
و بيّنت نتائج مقياس الشأن السياسي لمؤسسة أنّ رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي تصدّر الشخصيات القادرة على قيادة البلاد بنسبة 11 بالمائة، يليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بنسبة 10.4 بالمائة.
وحلّت في المرتبة الثالثة القيادية في حزب التيار الدمقراطي سامية عبو وهي المرأة الأولى التي حلت بهذا الترتيب، يليها كل من المتحدث باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي ورئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي على التوالي في المرتبتين الرابعة والخامسة، اما رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي فقد حل في المرتبة السابعة.
Publié le:2017-09-21 10:08:05
Par:libre (France )
Sur: آمرود: سامية عبو ضمن الشخصيات القادرة على قيادة البلاد