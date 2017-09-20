حجز 396 كلغ من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك في في مخزن عشوائي بمدينة طبلبة

وأضافت، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنه تم حجز 1128 علبة عصير مجهولة المصدر لدى تاجر مواد غذائية بالجملة بمعتمدية زرمدين و310 علبة سجائر محليّة ومهرّبة في كلّ من الساحلين وبنان و191 قطعة مرطبات غير صالحة للاستهلاك و4كميات من مواد منتهية الصلوحية تستعمل في صنع المرطبات في محل بمنطقة بنّان لا تتوفر فيه الظروف الصحية وسيقع إتلافها مختلف هذه المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك بعد استصدار إذن قضائي .
وسجل، خلال ذات الحملة الإقليمية، أعوان المراقبة الإقتصادية لـ10 فرق راجعة بالنظر إلى الإدارات الجهوية للتجارة بكلّ من ولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان خلال 162 زيارة ميدانية 59 مخالفة اقتصادية تعلقت بعدم إشهار الأسعار والترفيع والزيادة غير القانونية وغياب الفوترة والإمتناع عن البيع وإخفاء بضاعة وجودة المنتوجات ومسك واستعمال آلات وزن غير قانونية، حسب ذات المصدر.
وشملت هذه الحملة الإقليمية مدن طبلبة والبقالطة وبنان والساحلين وسيدي عامر وزرمدين وقصر هلال والمكنين والمنستير ومسجد عيسى بولاية المنستير وتركزت على تكثيف الرقابة على مسالك التوزيع والتصدى للزيادات المشطة خاصة في قطاعات التبغ والمنتوجات البحرية والفلاحية والمواد المدعمة والمستلزمات المدرسية.
وأشارت المديرة الجهوية للتجارة بأنّ بعض عناوين الكتب المدرسية التي لم تكن متوفرة في الجهة وقع توفير جميعها، اليوم الأربعاء،على مستوى المركز البيداغوجي فرع المنستير، حسب قولها.
Publié le:2017-09-20 23:08:42
Par:mah20 (Guadeloupe )
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