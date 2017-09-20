Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - Ana Fintidarek  
Politique

30 نوفمبر 2017 آخر أجل لعقد جلسات الاستماع السريّة بهيئة الحقيقة والكرامة

Mercredi 20 Septembre 2017
بــاب نــات - افادت هيئة الحقيقة والكرامة أن آخر أجل لعقد جلسات الاستماع السريّة هو 30 نوفمبر 2017.
ودعت الهيئة في بلاغ لها اليوم كل من أودع ملفا ولم يقع الاستماع إليه أن يبادر بالاتصال بمصالح الهيئة عبر الرّقمين التاليين: 94531090 و92569468 بالإضافة إلى الرقم الأخضر 80106050.

واضافت الهيئة أنّ بعد هذا التاريخ، يُعتبر صاحب الملفّ متخليّا عن حق المطالبة بالاستماع إليه.


يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة شرعت في عقد جلسات الاستماع منذ 31 أوت 2015 ويتم استدعاء المعنيين للجلسات باعتماد الترتيب الزمني لإيداع الملفات مع إعطاء الأولوية للحالات الاستعجالية على غرار الحالات الصحية الحرجة كما تعقد جلسات الاستماع علنية او مغلقة حسب رغبة ضحايا الانتهاكات واستنادا إلى القانون المنظم.



Publié le:2017-09-20 15:04:51

  
  
  
  
cadre-9f02c52e44cd9bb534650c764fc9144b-2017-09-20 15:04:51





0 de 0 commentaires pour l'article 147945



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13136,4

  • (19 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,91504 DT        1$ =2,44422 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 sept)   1186,1 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147945 611|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires