30 نوفمبر 2017 آخر أجل لعقد جلسات الاستماع السريّة بهيئة الحقيقة والكرامة

ودعت الهيئة في بلاغ لها اليوم كل من أودع ملفا ولم يقع الاستماع إليه أن يبادر بالاتصال بمصالح الهيئة عبر الرّقمين التاليين: 94531090 و92569468 بالإضافة إلى الرقم الأخضر 80106050.
واضافت الهيئة أنّ بعد هذا التاريخ، يُعتبر صاحب الملفّ متخليّا عن حق المطالبة بالاستماع إليه.
يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة شرعت في عقد جلسات الاستماع منذ 31 أوت 2015 ويتم استدعاء المعنيين للجلسات باعتماد الترتيب الزمني لإيداع الملفات مع إعطاء الأولوية للحالات الاستعجالية على غرار الحالات الصحية الحرجة كما تعقد جلسات الاستماع علنية او مغلقة حسب رغبة ضحايا الانتهاكات واستنادا إلى القانون المنظم.
Publié le:2017-09-20 15:04:51
Par:mongi (Tunisia )
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