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جسر بين إيطاليا و تونس سيتجاوز طوله 135 كيلومتر

Mercredi 20 Septembre 2017
بــاب نــات - أعلنت كل من عمادة المهندسين التونسيين والشبكة المتوسطية لمدارس المهندسين اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مسابقة دولية لأفكار تصميم جزيرة اصطناعية بعرض بحر مدينة الهوارية من ولاية نابل.

وقالت آمال مخلوف منسقة مشروع "تونايت" لمنطقة جنوب المتوسط وعضو بعمادة المهندسين "تمثل الجزيرة الاصطناعية المكون الأول لمشروع تونايت المتمثل في إنشاء جسر على البحر الأبيض المتوسط يربط أوروبا بإفريقيا انطلاقا من جزيرة صقلية الإيطالية ومدينة الهوارية التونسية".
وأضافت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش ندوة صحفية انعقدت بمقر العمادة بالعاصمة قولها، "سيتجاوز طول الجسر 135 كيلومترا ".


وحسب مخلوف تمثل الجزيرة الاصطناعية إحدى دعامات الجسر لكنها ستساهم من ناحية أخرى في توفير الطاقة لتونس.
وأشارت إلى أن الجزيرة التي ستكون مساحتها 1 كيلومترا مربعا وستحتوي على مخابر بحث في الطاقة المائية والطاقة الشمسية، كما ستحتضن قاعات كبرى للاجتماعات والندوات.



ولدى استعراضه لقاعدة المسابقة، أوضح أحمد بن الشيخ العربي مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس أن مسابقة الأفكار لتصميم جزيرة اصطناعية بالهوارية موجهة لطلبة مدارس المهندسين المعماريين وطلبة الهندسة المدنية والهندسة الطاقية والكهربائية.

وتم في المسابقة اقتراح ثلاثة مكونات وهي قسط أول يتمثل في الهندسة المعمارية وقسط ثان يخص الهندسة المدنية وقسط ثالث وأخير يتعلق بالطاقة المتجددة.
وقال إن المسابقة تتوجه للخريجين الجدد من العالم أجمع الذين يبلغون من العمر 30 سنة كحد أقصى في موفى ديسمبر 2017.
وحدد الأجل الأقصى لإيداع المشاريع بتاريخ 30 نوفمبر 2017 في حين تجري لجان التحكيم مداولاتها بخصوص هذه المشاريع ما بين 11 و16 ديسمبر 2017 ليتم الإعلان عن نتائج المسابقة يوم 20 من الشهر ذاته.

وستحصل المشاريع الثلاثة المتوجة في كل قسط على جوائز تتمثل في ألفي يورو (حوالي 5800 دينار) للمرتبة الأولى و1000 يورو (2900 دينار تقريبا) للمرتبة الثانية و500 يورو (1450 دينار) للمرتبة الثالثة مع مشاركتها في معرض المشاريع بمدرسة الربيع بإيطاليا في مارس 2018.
واعتبر العضو في الشبكة المتوسطية لمدارس المهندسين وممثل جامعة روما ماسيمو غاراكيو أن إنشاء جسر يربط أوروبا بإفريقيا "مهم ومطلوب" لشعوب ضفتي المتوسط قائلا "هذا الجسر سيساهم في تنمية المناطق النامية في إفريقيا ويدعم رفاه الشعوب ويعزز الروابط ويلغي الحواجز ويقلص الفوارق بين البلدان".

Publié le:2017-09-20 08:39:01

  
  
  
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 147920

Sarih  (Tunisia)  |Mercredi 20 Septembre 2017 à 09h 48m |           
C'est du n'importe quoi vraiment

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 20 Septembre 2017 à 09h 43m |           
لماذا تونس والمغرب يريدون بناء جسور مع أوروبى ؟
منذ سنين والمغرب يريد بناء جسر مع اسبانيا وإسبانيا غير راغبة لهذا المشروع والكل يعرف لماذا.
والآن تونس تريد نفس القصة مع إيطاليا والجواب سيكون حتما مثل إسبانيا وهذا ليس غريب.
فبالفعل لماذا تتسارع تونس والمغرب بهذه الافكار وهم بلدان بحاجة لمشاريع داخلية بأكثر أهمية وجدية ومستعجلة.
هل تعلمون كم تتكلف دراسة هذا المشروع الوهمي فقط ؟
ومن اين لهم الاموال ؟
وهل تونس تملك اموال لمشاريع خيالية ولا تملك اموال لمشاريع ملحة ومحلية ؟

Zama9tel  (Tunisia)  |Mercredi 20 Septembre 2017 à 09h 31m |           
قيمة الجوائز تدل على قيمة الفكرة...ما لقيناش حل للكياسات المحفرة في اليابسة.. ولينا نخممو في جسر لإيطاليا..كان يتم ها المشروع تونس ما يبقى فيها حد...ربي يتمم بخير.

Jerbi1980  (France)  |Mercredi 20 Septembre 2017 à 09h 23m |           
Commencez d'abord par réaliser le réalisable, juste le pont vers Djerba (juste 3 km) puis on pourra rêver...

Jerbi1980  (France)  |Mercredi 20 Septembre 2017 à 09h 21m |           
Commencez d'abord par réalisez le réalisable, juste le pont vers Djerba (juste 3 km) puis on pourra rêver...



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