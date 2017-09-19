توصل رؤساء الكتل البرلمانية إلى توافق حول المترشحين في الإختصاصات المعنية بسد الشغور في مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

وبين الناصر في تصريح إعلامي إثر إجتماع رؤساء الكتل، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم خلال الجلسة العامة الإنتخابية المبرمجة ليوم غد الأربعاء، تخصيص الجلسة الصباحية لسد الشغورات في مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في حين ستخصص الجلسة المسائية لانتخاب رئيس الهيئة، على أن يتم في الفترة الفاصلة بين الجلستين، فتح باب الترشحات لخطة الرئيس.
ورفع رئيس المجلس توصية إلى رؤساء الكتل، من أجل مزيد التأكيد والحرص على حضور النواب "لضمان حسن سير الجلسة العامة الإنتخابية".
من جانبه وصف رئيس كتلة حركة نداء تونس، سفيان طوبال، التوصل إلى اتفاق حول المرشحين لسد الشغورات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، في صنفي القضاء الإداري والأساتذة الجامعيين، ب"الإيجابي"، موضحا أن التوافق حصل حول مرشحين إثنين (رجل وإمرأة).
وبيّن أنه تم تحديد فتح باب الترشحات للأعضاء التسعة الذين سيتم انتخابهم لخطة رئيس، بمدة ساعة في فترة الإستراحة بين الجلستين ، على أن يتم إنتخاب الرئيس في الجلسة المسائية.
من جانبه قال أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية "إن التوافق الحاصل اليوم خلال اجتماع رؤساء الكتل، يشير إلى ما تم التأكيد عليه سابقا من أن الغاية من عدم سد الشغورات بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات هو ضمان تأجيل الإنتخابات".
وبخصوص رئاسة الهيئة اعتبر الصديق أن "الخلاف ظل قائما حول مسألة التسديد الآلي" وأنه تم الإتفاق على فتح باب الترشحات لرئاسة الهيئة في فترة الإستراحة وبعد اكتمال تركيبتها.
وكان البرلمان رفع مساء الثلاثاء الماضي (12 سبتمبر) الجلسة العامة المخصصة لاستكمال سد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بسبب عدم توفر النصاب القانوني (145 نائبا) وكذلك بسبب غياب التوافق حول مرشح وحيد لخطة قاض إداري.
يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب قرّر أمس الإثنين، عقد جلسة عامة، يوم غد الأربعاء 20 سبتمبر الجاري، "لسد الشغورات صلب الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات واستكمال الدورة البرلمانية الإستثنائية التي انعقدت الأسبوع الماضي ونصت على هذه النقطة".
كما يشار إلى أن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قد ضمت ترشح امرأة واحدة في صنف قاضي إداري وهي نجلاء إبراهم.
Publié le:2017-09-19 14:07:08
Par:pele70 (Switzerland )
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