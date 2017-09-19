Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Hagartak  
Régions

قابس: السيطرة على حريق نشب بوحدة للملابس المستعملة شمال مدينة بوشمة

Mardi 19 Septembre 2017
بــاب نــات - نجحت عناصر الحماية المدنية بقابس مدعومة بوحدات من ولاية مدنين وصفاقس من السيطرة على حريق نشب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بوحدة للملابس المستعملة شمال مدينة بوشمة من معتمدية قابس الغربية.

وذكر ٍالمدير الجهوي للحماية المدنية بقابس عاطف حويج لمراسل (وات) ان الحريق "تسبب في اضرار جسيمة للوحدة الصناعية، دون تسجيل اضرار بشرية"، واكد انه "تم تجنيد كل الامكانيات (المادية والبشرية) للسيطرة عليه"، وبين ان "طبيعة المواد المحترقة والرياح التى تشهدها الجهة قد زادت في صعوبة اطفاء النيران".
واضاف حويج ان "اعوان الحماية المدنية قد نجحوا بعد ساعات طويلة ومضنية من العمل من السيطرة على الحريق" واشار الى ان "اسباب اندلاعه لا تزال مجهولة".

يشار الى ان والي قابس منجي ثامر قد زاكب عمليات اطفاء النيران، وثمن بالمناسبة جاهزية الحماية المدنية والعمل الكبير الذي قام به اعوانها لاطفائه.

Publié le:2017-09-19 10:56:32

  
  
  
  
cadre-ccd08ef9f8af6f7c6c271918122c281d-2017-09-19 10:56:32





0 de 0 commentaires pour l'article 147889



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13140,3

  • (18 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,90812 DT        1$ =2,45248 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 sept)   1371,9 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147889 436|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires