قابس: السيطرة على حريق نشب بوحدة للملابس المستعملة شمال مدينة بوشمة

وذكر ٍالمدير الجهوي للحماية المدنية بقابس عاطف حويج لمراسل (وات) ان الحريق "تسبب في اضرار جسيمة للوحدة الصناعية، دون تسجيل اضرار بشرية"، واكد انه "تم تجنيد كل الامكانيات (المادية والبشرية) للسيطرة عليه"، وبين ان "طبيعة المواد المحترقة والرياح التى تشهدها الجهة قد زادت في صعوبة اطفاء النيران".
واضاف حويج ان "اعوان الحماية المدنية قد نجحوا بعد ساعات طويلة ومضنية من العمل من السيطرة على الحريق" واشار الى ان "اسباب اندلاعه لا تزال مجهولة".
يشار الى ان والي قابس منجي ثامر قد زاكب عمليات اطفاء النيران، وثمن بالمناسبة جاهزية الحماية المدنية والعمل الكبير الذي قام به اعوانها لاطفائه.
Publié le:2017-09-19 10:56:32
Par:TARAK KLAA (France )
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