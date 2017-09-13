مهدي جمعة في زيارة عمل الى واشنطن

Mercredi 13 Septembre 2017



بــاب نــات - شرع مهدي جمعة بداية هذا الأسبوع في زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتواصل إلى يوم الاثنين 18 سبتمبر الجاري. وسيلتقي رئيس الحكومة الأسبق خلال إقامته بواشنطن عددا من الشخصيات السياسية والاقتصادية الفاعلة )على غرار رئيس مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، ويليام جوزيف بيرنز( التي سيتطرق معها إلى ضرورة مزيد دعم تونس حتى تتمكن من إنجاح مسار تحولها الديمقراطي بجوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتكاملة.



وفي إطار هذه الزيارة يشارك جمعة في فعاليات منتدى "الديمقراطية و الأمن"التي تنظمها مؤسسة بروكينغز حيث قدّم التقرير النهائي لمجتمع الديمقراطيات الذي تترأسه مادلين اولبرليت وزيرة خارجية سابقة (الولايات المتحدة الأمريكية) ومهدي جمعة رئيس حكومة سابق (تونس.(









Publié le:2017-09-13 18:07:19

