انطلاق حملة ''سيب التروتوار'' بولاية بنزرت

وفي هذا الصدد، ذكرت معتمدة بنزرت الشمالية، وفاء بن عريف، انه تم الانطلاق في تسطير المساحات القانونية المسموح بها للانتصاب امام المحلات التجارية بأنواعها، بحضور كل الاطراف الرقابية والمسؤولة مع امهالهم فترة من الزمن، مع إمهال المنتصبين للالتزام بما تقرر قانونيا في الغرض، وتكليف مصالح الشرطة البلدية وغيرها لمزيد توعيتهم وتحسيسهم و ارشادهم في الغرض، مشددة على على أهمية تجاوب بقية الهياكل المجتمعية مع استراتيجية الجهة في الحد من الاستغلال المنفرط للرصيف .
من جانبه، أكد والي الجهة، محمد قويدر، خلال زيارة ميدانية لفضاء سوق الشيخ ادريس ومحيطه، على مواصلة السلط الجهوية، بمختلف مكوناتها، لحملاتها الجهوية والمحلية بكل شفافية وبالطرق القانونية، إلى جانب استعدادها للتفاعل مع كل مقترحات الجادة والعملية في الغرض، مشددا على ضرورة تطبيق القانون من أجل ضمان حق المواطن في العيش في محيط سلس ودون منغصات بسبب معضلة الانتصاب.
Publié le:2017-07-15 10:07:45
Par:hamedmeg (Tunisia ) Par Mobile
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