انطلاق حملة ''سيب التروتوار'' بولاية بنزرت

Samedi 15 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-15 10:07:45

- في إطار الاستراتيجية التي وضعتها السلط الجهوية بولاية بنزرت لإزالة كل مظاهر الانفلات المسجلة على الأرصفة، انطلقت، اليوم السبت، حملة "سيب التروتوار" بالجهة، وذلك بداية من المحيط الداخلي و الخارجي لنهجي "الشيخ ادريس" و"ساسي البحري"، حيث نفذت السلط الجهوية بالتنسيق مع كل الاطراف والهياكل بما في ذلك المنتصبين والهياكل الممثلة لهم، عملية الازالة دون مناوشات وبحضور جاد من قبل الأجهزة الفنية والبلدية والامنية بمختلف تشكيلاتها.وفي هذا الصدد، ذكرت معتمدة بنزرت الشمالية، وفاء بن عريف، انه تم الانطلاق في تسطير المساحات القانونية المسموح بها للانتصاب امام المحلات التجارية بأنواعها، بحضور كل الاطراف الرقابية والمسؤولة مع امهالهم فترة من الزمن، مع إمهال المنتصبين للالتزام بما تقرر قانونيا في الغرض، وتكليف مصالح الشرطة البلدية وغيرها لمزيد توعيتهم وتحسيسهم و ارشادهم في الغرض، مشددة على على أهمية تجاوب بقية الهياكل المجتمعية مع استراتيجية الجهة في الحد من الاستغلال المنفرط للرصيف .من جانبه، أكد والي الجهة، محمد قويدر، خلال زيارة ميدانية لفضاء سوق الشيخ ادريس ومحيطه، على مواصلة السلط الجهوية، بمختلف مكوناتها، لحملاتها الجهوية والمحلية بكل شفافية وبالطرق القانونية، إلى جانب استعدادها للتفاعل مع كل مقترحات الجادة والعملية في الغرض، مشددا على ضرورة تطبيق القانون من أجل ضمان حق المواطن في العيش في محيط سلس ودون منغصات بسبب معضلة الانتصاب.