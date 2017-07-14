الوضع العام بالبلاد ونتائج زيارة رئيس الحكومة للولايات المتحدة الأمريكية أهم محاور لقاء الشاهد برئيس الجمهورية

وأضاف الشاهد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أن لقاءه برئيس الجمهورية تطرق الى فحوى اللقاءات مع كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية وأعضاء من الكونغرس الأمريكي بخصوص مزيد تطوير العلاقات الثنائية وأهمية مواصلة دعم الأنموذج الديمقراطي التونسي لتجاوز الصعوبات الاقتصادية ومزيد تطوير التعاون المشترك في مكافحة التطرف والإرهاب.
يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أدى زيارة عمل وصداقة إلى واشنطن تواصلت من 10 إلى 12 جويلية الجاري، كانت مناسبة التقى خلالها بمسؤولين ساميين في الإدارة الأمريكية الجديدة.
Publié le:2017-07-14 14:39:44
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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