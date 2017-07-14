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Politique

الوضع العام بالبلاد ونتائج زيارة رئيس الحكومة للولايات المتحدة الأمريكية أهم محاور لقاء الشاهد برئيس الجمهورية

Vendredi 14 Juillet 2017
بــاب نــات - التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الجمعة في قصر قرطاج برئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي صرح عقب اللقاء انه تم "استعرض الوضع العام بالبلاد ونتائج زيارة الصداقة والعمل التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف الشاهد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أن لقاءه برئيس الجمهورية تطرق الى فحوى اللقاءات مع كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية وأعضاء من الكونغرس الأمريكي بخصوص مزيد تطوير العلاقات الثنائية وأهمية مواصلة دعم الأنموذج الديمقراطي التونسي لتجاوز الصعوبات الاقتصادية ومزيد تطوير التعاون المشترك في مكافحة التطرف والإرهاب.
يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أدى زيارة عمل وصداقة إلى واشنطن تواصلت من 10 إلى 12 جويلية الجاري، كانت مناسبة التقى خلالها بمسؤولين ساميين في الإدارة الأمريكية الجديدة.



Publié le:2017-07-14 14:39:44

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