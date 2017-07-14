بورصة تونس تبدأ معاملات حصة الجمعة بنسق ايجابي

وارتقت اسهم شركة التامين "ستار" بما يعادل 99ر2 بالمائة وسعر 44ر118 دينار (د) تلاها كل من الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة والشركة العربية التونسية للايجار المالي على التوالي بنسبة 96ر2 (92ر22 د) و74ر2 بالمائة (99ر2 د).
في المقابل تراجعت اسهم، "الكتروستار" بما يعادل 74ر3 بالمائة (60ر3 د) تماما كما هو الشان لاسهم البنك العربي لتونس و"سيرياليس" على التوالي بما يناهز 83ر2 بالمائة (45ر4 د) و77ر2 بالمائة (85ر3 د).
Publié le:2017-07-14 12:19:20
Par:ahmed01 (France )
Sur:مقتل خمسة من الشرطة المصرية في هجوم قرب القاهرة