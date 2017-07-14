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Economie

بورصة تونس تبدأ معاملات حصة الجمعة بنسق ايجابي

Vendredi 14 Juillet 2017
بــاب نــات - بدأت بورصة الاوراق المالية بتونس معاملات الجمعة، بنسق ايجابي ليرتقي مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنحو 27ر0 بالمائة عند مستوى 45ر233 6 نقطة وحجم معاملات بقيمة 481ر2 مليون دينار (م د)، حسب الوسيط بالبورصة "مينا كابتل".

وارتقت اسهم شركة التامين "ستار" بما يعادل 99ر2 بالمائة وسعر 44ر118 دينار (د) تلاها كل من الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة والشركة العربية التونسية للايجار المالي على التوالي بنسبة 96ر2 (92ر22 د) و74ر2 بالمائة (99ر2 د).
في المقابل تراجعت اسهم، "الكتروستار" بما يعادل 74ر3 بالمائة (60ر3 د) تماما كما هو الشان لاسهم البنك العربي لتونس و"سيرياليس" على التوالي بما يناهز 83ر2 بالمائة (45ر4 د) و77ر2 بالمائة (85ر3 د).



Publié le:2017-07-14 12:19:20

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