وافاد التركي أن "المحكمة عينت نزار بركية مراقبا لتنفيذ برنامج الإنقاذ وكلفته بجملة من المهام من أبرزها الإشراف على قيام الشركة بإجراء مصالحة مع أعوانها السابقين وتخصيص جزء من التدفقات المالية المستقبلية من السنة الأولى للنشاط لخلاص الديون الجديدة المتخلدة بذمة الشركة وتسوية وضعية تذاكر السفر المقتطعة دون استغلال بإرجاع قيمتها أو تعويضها بتذاكر جديدة لفائدة الحرفاء".
كما كلف المتصرف القضائي المعين من المحكمة بالسعي لإعادة تسجيل الشركة ضمن المنظمة العالمية لاستغلال الفضاءات الجوية والإشراف على تسوية بعض ديون الدائنين الأجانب، وذلك بتحويل أموال لفائدة مصفي مقره بفرنسا وخلاص الديون حسب جداول معدة في الغرض، علما وانه لم يقع طرح الفوائض لعدم موافقة الدائنين.
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يذكر أن مجمل الدين يقدر بما قيمته 128 مليون دينار، وقد جدول خلاصه على فترات تمتد على 7 و10 و15 سنة.
وبخصوص الطائرتين المؤجرتين من الخارج، أفاد التركي أنهما "لا تزالان في اسبانيا في انتظار إتمام إجراءات التفقد والإجراءات الإدارية الخاصة اللازمة لجلبهما، على أن تتم عملية الجلب في غضون شهر أكتوبر القادم، وهو تاريخ عودة نشاط الشركة".
Publié le:2017-07-12 20:54:30
Par:charles (France )
Sur: المحكمة تصادق على إنقاذ شركة ''سيفاكس آرلاينز'' ومواصلة نشاطها بنفسها حسب البرنامج المعد من المتصرف القضائي