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Politique

رضا بالحاج: الاعلان عن تأسيس ''حزب تونس أولا'' في 24 جويلية

Mardi 11 Juillet 2017
بــاب نــات - قال رضا بالحاج منسق حزب "تونس أولا" والقيادي السابق في حركة نداء تونس أن الاعلان الرسمي عن تأسيس "حزب تونس أولا" سيكون يوم 24 جويلية الحالي.
وأفاد بالحاج في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الثلاثاء، بأن حزب تونس أولا سيعقد اجتماعا عاما يدعو له أنصاره ومجموعة من الشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب خلال الاعلان الرسمي عن تأسيس الحزب.

وبين "ان هذا الحزب الجديد الذي هو بصدد التاسيس سيضم عددا هاما من القياديين السابقين المستقيلين من حركة نداء تونس" قائلا ان "أفكار نداء تونس مازالت موجودة " وأن "انتكاسة هذه الأفكار كانت بسبب التحالف الذي يكاد يصبح انصهارا بين حركتي نداء تونس والنهضة، وبعد محاولة فرض التوريث في نداء تونس ".
وأوضح بلحاج أن هذا الحزب الجديد ، "ولد حزبا برلمانيا ويضم ثلاثة نواب هم خميس كسيلة والناصر شويخ وعبد العزيز القطي" .
وسيضم هذا الحزب وفق منسقه، هيئة سياسية ومكتبا سياسيا اضافة الى مجلس وطني، وسيعمل على الدفاع عن القيم "الحداثية والوسطية والديمقراطية في تونس".
يذكر أن النواة الأولى لحزب تونس أولا كانت، انشقت على حركة نداء تونس وضمت عددا من القياديين المستقيلين منه، على غرار رضا بالحاج وفوزي معاوية وامال الجبالي وفاضل الجزيري وخميس كسيلة وبوجمعة الرميلي وعبد العزيز القطي.



Publié le:2017-07-11 17:53:36

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2 de 2 commentaires pour l'article 145159

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Mardi 11 Juillet 2017 à 19h 06m |           
نداء تونس وريث التجمع!!!
النهضة والنداء ضامنان لإستقرارالمشهد السياسي في تونس للعشرية القادمة!!!

Mahdibey  (Tunisia)  |Mardi 11 Juillet 2017 à 19h 03m |           
نحن ناقصين احزاب



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