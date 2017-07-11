الرصد الجوي يحذر من ارتفاع كبير في درجات الحرارة ... تصل الى 46 درجة

Mardi 11 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-11 10:16:58

- خلال هذا اليوم الثلاثاء 11 جويلية 2017 ويوم الغد الأربعاء ينتظر أن تشهد أغلب مناطق البلاد ارتفاعا ملحوظا في الحرارة مع ظهور الشهيلي وتتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية لهذه الفترة من شهر جويلية وتتراوح القصوى بين 42 و 46 درجة ما عدا بجهة الوطن القبلي فتكون في حدود 38 درجة .تونس الكبرى 44 درجة ، بنزرت 42 ، نابل 37 ، زغوان 44، باجة 45، جندوبة 45 ، الكاف 44 ، سليانة 44 ، سوسة 38 ، المنستير 38 ، المهدية 36 ، القيروان 43 ، سيدي بوزيد 41 ، القصرين 40 ، قفصة 40 ، توزر 42 ، قبلي 42 ، صفاقس 36 ، قابس 36 ، مدنين 40 ، تطاوين 41 درجة. ليوم الأربعاء 12 جويلية 2017 : تونس الكبرى 42 درجة ، بنزرت 41 ، نابل 39، زغوان 44 ، باجة 45 ، جندوبة 46 ، الكاف 44 ، سليانة 44 ، سوسة 42، المنستير 43، المهدية 42، القيروان 46 ، سيدي بوزيد 45، القصرين 41 ، قفصة 42، توزر 44، قبلي 44، صفاقس 42، قابس 44 ، مدنين 45 وبتطاوين 42 درجة.