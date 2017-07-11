Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - Meta Sata3rif  
Régions

الرصد الجوي يحذر من ارتفاع كبير في درجات الحرارة ... تصل الى 46 درجة

Mardi 11 Juillet 2017
بــاب نــات - خلال هذا اليوم الثلاثاء 11 جويلية 2017 ويوم الغد الأربعاء ينتظر أن تشهد أغلب مناطق البلاد ارتفاعا ملحوظا في الحرارة مع ظهور الشهيلي وتتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية لهذه الفترة من شهر جويلية وتتراوح القصوى بين 42 و 46 درجة ما عدا بجهة الوطن القبلي فتكون في حدود 38 درجة .


وفي ما يلي الحرارة القصوى المنتظرة بمختلف الولايات ليوم الثلاثاء 11 جويلية 2017 :
تونس الكبرى 44 درجة ، بنزرت 42 ، نابل 37 ، زغوان 44، باجة 45، جندوبة 45 ، الكاف 44 ، سليانة 44 ، سوسة 38 ، المنستير 38 ، المهدية 36 ، القيروان 43 ، سيدي بوزيد 41 ، القصرين 40 ، قفصة 40 ، توزر 42 ، قبلي 42 ، صفاقس 36 ، قابس 36 ، مدنين 40 ، تطاوين 41 درجة. ليوم الأربعاء 12 جويلية 2017 : تونس الكبرى 42 درجة ، بنزرت 41 ، نابل 39، زغوان 44 ، باجة 45 ، جندوبة 46 ، الكاف 44 ، سليانة 44 ، سوسة 42، المنستير 43، المهدية 42، القيروان 46 ، سيدي بوزيد 45، القصرين 41 ، قفصة 42، توزر 44، قبلي 44، صفاقس 42، قابس 44 ، مدنين 45 وبتطاوين 42 درجة.



Publié le:2017-07-11 10:16:58

cadre-4588a5ec9a45d6843293e16757cee7a8-2017-07-11 10:16:58
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 145143



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12646,4

  • (07 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,76910 DT        1$ =2,46504 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07 juil)   1122,1 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |145143 4822|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires