الرصد الجوي يحذر من ارتفاع كبير في درجات الحرارة ... تصل الى 46 درجة

وفي ما يلي الحرارة القصوى المنتظرة بمختلف الولايات ليوم الثلاثاء 11 جويلية 2017 :
تونس الكبرى 44 درجة ، بنزرت 42 ، نابل 37 ، زغوان 44، باجة 45، جندوبة 45 ، الكاف 44 ، سليانة 44 ، سوسة 38 ، المنستير 38 ، المهدية 36 ، القيروان 43 ، سيدي بوزيد 41 ، القصرين 40 ، قفصة 40 ، توزر 42 ، قبلي 42 ، صفاقس 36 ، قابس 36 ، مدنين 40 ، تطاوين 41 درجة. ليوم الأربعاء 12 جويلية 2017 : تونس الكبرى 42 درجة ، بنزرت 41 ، نابل 39، زغوان 44 ، باجة 45 ، جندوبة 46 ، الكاف 44 ، سليانة 44 ، سوسة 42، المنستير 43، المهدية 42، القيروان 46 ، سيدي بوزيد 45، القصرين 41 ، قفصة 42، توزر 44، قبلي 44، صفاقس 42، قابس 44 ، مدنين 45 وبتطاوين 42 درجة.
Publié le:2017-07-11 10:16:58
Par:Nouri (Switzerland )
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