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Economie

تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 6ر2 بالمائة موفى أفريل 2017

Lundi 10 Juillet 2017
بــاب نــات - سجل مؤشر الإنتاج الصناعي خلال شهر أفريل 2017 تراجعا بنسبة 6ر2 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.
وعزى المعهد الوطني للإحصاء، وفق إحصائيات نشرها مؤخرا، ذلك أساسا إلى "الإنخفاض المسجل في قطاع المواد المنجمية غير المعدنية بنسبة 8ر3 بالمائة نتيجة انخفاض إنتاج الإسمنت وقطاع المواد الكيميائية بنسبة 5ر5 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 8ر2 بالمائة وقطاع تكرير النفط بنسبة 4ر8 بالمائة".

كما فسر المعهد تراجع الإنتاج الصناعي كذلك بالتقلص الملحوظ لقطاع المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة بنسبة 6ر13 بالمائة جراء تراجع إنتاج قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي.
في المقابل، شهد قطاع المستخرجات المنجمية غير المولدة للطاقة ارتفاعا ملحوظا بنسبة 9ر18 بالمائة نتيجة استرجاع النسق الطبيعي لإنتاج قطاع الفسفاط (408 ألف طن في أفريل 2017 مقابل 290 ألف طن خلال أفريل 2016).
وتطور حجم إنتاج بعض القطاعات الأخرى على غرار الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 3 بالمائة وقطاع المطاط واللدائن بنسبة 6ر3 بالمائة.




Publié le:2017-07-10 18:05:13

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