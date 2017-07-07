اعتصام مفتوح لعدد من حاملي الشهائد العليا من معتمديتي بئر الحفي وسيدي علي بن عون بسيدي بوزيد

Vendredi 07 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-07 18:28:19

- يتواصل، بكل من مقر معتمدية بئر الحفي ومقر معتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، الاعتصام المفتوح الذي ينفذه، منذ بداية الاسبوع، عدد من حاملي الشهائد العليا للمطالبة بالتشغيل .ويضم اعتصام شباب معتمدية بئر الحفي الذي ينتظم تحت شعار « علاش قصيتونا، اعتصام ماي 2015″ 33 من حاملي الشهائد العليا المطالبين بتفعيل الاتفاقات الموثقة بعدد من محاضر الجلسات في علاقة بقائمة الـ64( 64 معطل عن العمل تم انتدابهم بالوظيفة العمومية خلال شهر)، وينقسم تحركهم الاحتجاجي، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، المتحدث باسم المعتصمين، وسيم جدي، لمراسلة (وات) بسيدي بوزيد إلى مستوى محلي ومستوى مركزي، اذ يتواجد 12 معتصم بمقر معتمدية بئر الحفي والبقية ينفذون وقفات احتجاجية يوميا بساحة الحكومة بالقصبة، مؤكدا « ان المعتصمين يواجهون تجاهلا تاما من السلط المحلية والجهوية والمركزية ».ويحمل اعتصام ابناء معتمدية سيدي علي بن عون شعار « ضاع العمر »، وفق ما أفاد به المنسق العام للاعتصام، جعفر عوني، مراسلة (وات) ويضم 35 حامل شهادة عليا من الذين طالت بطالتهم فترة تتراوح بين 8 و18 سنة، ويطالبون بالانتداب الفوري بالوظيفة العمومية بالمؤسسات المحلية الجديدة التي ستنطلق قريبا بالمنطقة، على غرار دار الثقافة، والمستشفى المحلي، والفرع المحلي للصندوق الوطني للتامين على المرض « الكنام »، او عن طريق سد الشغورات المتواجدة ببعض المؤسسات خاصة منها التربوية بسيدي علي بن عون.وقال عوني، في هذا الصدد إن » صبر المحتجين الذين طالت بطالتهم قد نفذ وسنوات اعمارهم ضاعت ولن يخسروا اكثر مما خسروا وانهم مستعدون الى التصعيد لنيل حقهم في التشغيل ».من جهة أخرى، أجمع المتحدثون باسم المعتصمين على تثمين تشغيل قائمة 64 من ابناء سيدي بوزيد معتبرين تشغيل 64 معطل من ابناء الجهة مكسبا.يذكر ان معتمديتي الرقاب ومنزل بوزيان تشهدان بدورهما اعتصامات لعدد من حاملي الشهائد العليا انطلقت منذ شهرين وتطالب بالتشغيل.