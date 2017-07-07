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انقطاع في توزيع ماء الشرب بالناظور الاحد المقبل من س 8 حتى 14 بعد الزوال

Vendredi 07 Juillet 2017
بــاب نــات - تسجل مدينة الناظور بولاية بنزرت، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشراب يوم الاحد 09 جويلية بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الزوال من نفس اليوم، حسب بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الجمعة.
وافادت الشركة ان هذا الاضطراب والانقطاع في توزيع ماء الشراب يعزى الى قيامها باشغال ربط بئر جديدة في اطار الاستعداد لصائفة.




Publié le:2017-07-07 15:35:05

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