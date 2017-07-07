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Politique

توجيه اسئلة شفاهية لعدد من الوزراء محور جلسة عامة بالبرلمان يوم غد السبت

Vendredi 07 Juillet 2017
بــاب نــات - يتضمن جدول اعمال الجلسة العامة التي يعقدها مجلس نواب الشعبيوم غد السبت بداية من الساعة التاسعة صباحا توجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء من الحكومة، وهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية بالنيابة ووزير الشؤون الثقافية الى جانب وزير الصناعة والتجارة.

واشار بلاغ صادرعن مجلس نواب الشعب ان الجلسة العامة المبرمجة يوم الإثنين 10 جويلية بداية من الساعة التاسعة صباحا ستخصص لمواصلة مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي عدد 38/2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتصويت عليها الى جانب المصادقة على مشروع لائحة طبق أحكام الفصل 147 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

يذكر ان أعضاء مجلس نواب الشعب،كانوا صوتوا خلال الجلسة العامة التي عقدت عشية امس الخميس تحت قبة البرلمان، على الفصول الأربعة الأولى من مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والذي يشتمل على 67 فصلا.
كما تم رفع الجلسة ودعوة رؤساء الكتل البرلمانية إلى الإجتماع صباح اليوم الجمعة، للمشاركة في اجتماع لجنة التوافقات الذي سينظر في جملة التعديلات المقترحة على فصول المشروع و التي فاقت 70 مقترح تعديل.



Publié le:2017-07-07 11:06:34

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