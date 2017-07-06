حملة ليلية لمراقبة المقاهي والمطاعم في حي النصر

Jeudi 06 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-06 13:59:20

- شهد شارع الهادي نويرة بحي النصر من ولاية أريانة، مساء أمس الأربعاء، حملة ليلية نفذتها فرق المراقبة الاقتصادية والشرطة البلدية والبيئة بدعم من الوحدات الامنية لمراقبة المقاهي والمطاعم والمحلات المفتوحة للعموم لاسيما من النواحي الصحية والتجارية والاستغلال المفرط للرصيف.وبالمناسبة، أكدت والية أريانة سلوى الخياري، لمراسلة (وات) بالجهة، ان الحملة تستهدف المخالفين من أصحاب المقاهي وقاعات الشاي والمطاعم بشارع الهادي نويرة، نافية ان يكون لهؤلاء اي امتياز خلافا لما يتم ترويجه بخصوص تغاضي السلطات الجهوية عن بعض الممارسات الاحتكارية، او عن تعمدهم البيع المشروط والترفيع في اسعار المشروبات والمأكولات، قائلة، في هذا الصدد، إنه"لا وجود لخط احمر امام تطبيق القانون" .وأضافت أن السكوت على المخالفين بشارع الهادي نويرة وعلى تعمدهم استغلال الرصيف والممرات الخاصة بالاقامات السكنية بدون وجه حق، والترفيع في الاسعار، وممارسة البيع المشروط، وبيع المنتوجات الاستهلاكية منتهية الصلاحية، يعد نوعا من الفساد، مشيرة الى ان مقاومة كل هذه المظاهر التي تضر بصحة المواطن وبجمالية المنطقة تعتبر واجبا وطنيا، وفق تقديرها.يشار إلى أنه تم تنفيذ قرارات منع استغلال الرصيف بشكل مفرط بالقيام بـ 20 زيارة ميدانية تم خلالها رفع 8 مخالفات ضد 7 مقاه ومطعم، تعلقت بالبيع بأسعار غير قانونية وعدم إشهار الأسعار، إلى جانب حجز 20 لترا من الزيت المدعم، وعدد هام من الكراسي والطاولات ومحامل النباتات التي تعيق حركة المواطن، وتحرير محاضر بسبب الترفيع في اسعار المشروبات والمأكولات وبيع منتوجات فاسدة، وذلك مقابل تذمر عدد من اصحاب المقاهي وقاعات الشاي الذين وجدوا في الحملة الليلية استهدافا لنشاطهم التجاري خصوصا بوجود عدد هام من الحرفاء الذين اختاروا السهر بحي النصر في ليلة وصفوها ب"الساخنة" على جميع المستويات.يذكر أن السلطات الجهوية وبلدية اريانة كانت قد وجهت في وقت سابق انذارات تنبيه إلى عدد من اصحاب المقاهي، وقاعات الشاي، والمطاعم بشارع الهادي نويرة لإجبارهم على التقيد بالمساحة المخصصة لهم بالملك العام لوضع الكراسي والطاولات، إلى جانب التقيد بشروط حفظ الصحة.