افتتاح الايام الطبية التونسية الفلسطينية الاولى بكلية الطب بتونس

Jeudi 06 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-06 15:44:20

- افتتحت صباح اليوم الخميس بتونس فعاليات الايام الطبية التونسية الفلسطينية الاولى لتتواصل على مدى يومين بكلية الطب بتونس ببادرة من الكلية وجامعة تونس المنار والجمعية الطبية التونسية الفلسطينية.وأفاد رئيس الجمعية الطبية التونسية الفلسطينية، عميد كلية الطب، أحمد محرزي في مداخلة بالمناسبة ان هذه الأيام تهدف إلى تنفيذ خطة عمل في مجالات التدريس والبحث والرعاية، بين كلية الطب بتونس والجمعية الطبية التونسية الفلسطينية وكليات الطب بجامعة "النجاح" بنابلس وجامعة القدس، موضحا ان هذه التظاهرة ستتوج بوضع برنامج واضح يحمل أهدافا محددة من اجل مزيد دعم التعاون الصحي بين تونس وفلسطين.وأضاف محرزي ان الجمعية الطبية التونسية الفلسطينية، "التي تاسست في مارس 2016 تعتزم ارسال بعثة أكاديمية الى فلسطين وذلك قبل موفى أكتوبر القادم لمساندة القضية الفلسطينية عن طريق الطب والعلم"، مشيرا الى ان هذه الجمعية تعمل بالخصوص على تمتين اواصر الزمالة والاخوة بين الاعضاء في كلا البلدين عن طريق التعارف والتزاور وتبادل المعلومات والابحاث في المجال الطبي.ومن جهته ذكر الاستاذ بكلية الطب بتونس ايهاب اللبان انه في اطار تجسيد التعاون في المجال الطبي بين تونس وفلسطين، تم تكوين واعداد عدة اطارات طبية فلسطينية عن طريق تدريب طويل الأمد في المستشفيات الجامعية التونسية وذلك في مختلف التخصصات الطبية وضمن شروط التخصص في كلا البلدين.وأوضح ان هؤلاء الاطباء الفلسطينيين يدرسون التخصصات الطبية المتاحة، وذلك وفقا للبرنامج التونسي وضمن عدد السنوات الموافقة للمجلس الطبي الفلسطيني كما يخضعون لتقييم كل 6 اشهر من أجل الوقوف على العوائق التي تعترضهم والوقوف على التقدم الحاصل لهم في مجال تخصصهم.ومن جهته، كشف وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد في كلمة ألقاها في افتتاح هذا اللقاء انه سيقع غدا الجمعة توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الصحة التونسية والفلسطينية تهدف الى مزيد دعم التعاون بين البلدين في المجال الصحي معربا عن اعتزازه بعراقة علاقة الاخوة والمساندة التي كانت ومازالت تجمع البلدين.وبينت وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة بالمناسبة، ان وزارة الصحة التونسية تعمل مع نظيرتها الفلسطينية على وضع برنامج عمل شامل ومتكامل سيقع العمل بمقتضاه على مزيد تدعيم علاقات التعاون بين البلدين في الميدان الصحي بالخصوص في المجال الاكاديمي والرعاية الصحية والتكوين والبحث العلمي.يشار الى ان هذه الأيام الطبية تنتظم بمشاركة أطباء تونسيين ووفد من الأطباء الفلسطينيين الذين يمثلون كليات الطب بجامعة "النجاح" بنابلس وجامعة القدس وعمادة الأطباء والهلال الأحمر الفلسطيني وبعض الهيئات الصحية بفلسطين.دلال