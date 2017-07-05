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الطاهري:'تصريحات إيلي الطرابلسي جريمة في حق تونس ويجب تتبّعه قضائيا

Mercredi 05 Juillet 2017
بــاب نــات - نشر رجل الاعمال اليهودي التونسي ايلي الطرابلسي تدوينة على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" ردّا على بيان اتحاد الشغل بخصوص الغاء عرض ميشال بوجناح من كل المسارح التونسية.

وجاءت التدوينة كالآتي:
"سأعمل لإلغاء جائزة نوبل للسلام لإتحاد الشغل الذي لا يمثلني بعد اليوم .

العداء لليهود تحتى غطاء معاداة الصهيونية لن يمر ...".



وتعليقا على تصريحات إلي الطرابلسي صرح الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري لاذاعة موزاييك أن الجائزة سلمت ل4 منظمات وهي جائزة تونس ولا يحق له أن يتحدث عنها'، وفق تعبيره.
متابعا ' هي جائزة شعب..وتصريحاته جريمة في حق تونس وعلى القضاء أن يقوم بتتبعه لأنه بصدد تشويه صورة البلاد..'

Publié le:2017-07-05 19:01:07

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2 de 2 commentaires pour l'article 144921

Essoltan  (France)  |Mercredi 05 Juillet 2017 à 19h 31m |           
En quel HONNEUR ce " petit " citoyen ( Elie ) prend La Défense de Michel Boujnah .
En se mêlant , ce petit NAIN de l'île risque de provoquer un incident diplomatique , parceque ce NAIN jouit de la double nationalité si ce n'est pas de la TRIPLE nationalité ...

Karimyousef  (France)  |Mercredi 05 Juillet 2017 à 19h 09m | Par           
Élie trabelssi exprimé d'abord son indignation contre l'antisémitisme véhiculé par certains dirigeants de l'UGTT. Il refuse l'hystérie manifesté contre les juifs sous prétexte d'antisionisme. La réaction de ce type tahri est excessive.



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