وجاءت التدوينة كالآتي:
"سأعمل لإلغاء جائزة نوبل للسلام لإتحاد الشغل الذي لا يمثلني بعد اليوم .
العداء لليهود تحتى غطاء معاداة الصهيونية لن يمر ...".
وتعليقا على تصريحات إلي الطرابلسي صرح الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري لاذاعة موزاييك أن الجائزة سلمت ل4 منظمات وهي جائزة تونس ولا يحق له أن يتحدث عنها'، وفق تعبيره.
متابعا ' هي جائزة شعب..وتصريحاته جريمة في حق تونس وعلى القضاء أن يقوم بتتبعه لأنه بصدد تشويه صورة البلاد..'
Publié le:2017-07-05 19:01:07
Par:essoltan (France )
Sur: الطاهري:'تصريحات إيلي الطرابلسي جريمة في حق تونس ويجب تتبّعه قضائيا