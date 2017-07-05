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Sport

امتحان ''النوفيام'' لسنة 2017: 10.18 بالمائة من المترشحين تأهلوا للدخول إلى المعاهد النموذجية

Mercredi 05 Juillet 2017
بــاب نــات - قدرت النسبة الإجمالية للتلاميذ الذين تأهلوا للدخول إلى المعاهد النموذجية، بـ 10.18 من المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام (النوفيام) لسنة 2017، وذلك بحصولهم على معدل يفوق أو يساوي 15 من عشرين، وفق ما أفاد به وزير التربية بالنيابة سليم خلبوس، اليوم الاربعاء، في ندوة صحفية عقدت بمقر الوزارة.

وكشف خلبوس أن عدد التلاميذ الذين تم توجيههم للمعاهد النموذجية بلغ 2511 تلميذا من جملة 2647 متأهلا من العدد الجملي للمترشحين لامتحان "النوفيام" لهذه السنة البالغ 30055 تلميذا، مشيرا إلى أن طاقة الاستعاب على المستوى الوطني لهذه السنة بلغت 3275 مقعدا بالمعاهد النموذجية، في حين ان عدد المتوجهين يبلغ 2511، لتقدر نسبة التغطية بـ 76.67 بالمائة.

ولاحظ تراجع نسبة المتحصلين على 10 من 20 بالنسبة لهذه السنة؛ حيث بلغت 51.26 بالمائة مقابل 51.70 بالمائة بالنسبة للسنة الفارطة، مضيفا أن أعلى معدل بالنسبة للمتوجهين تم تسجيله بولاية سيدي بوزيد بـ19.12 من عشرين، تليها ولاية صفاقس 1 بمعدل 18.81 من عشرين، ثم ولاية الكاف بمعدل 18.71، فولاية نابل بمعدل 18.68 وولاية قابس بمعدل 18.59.



Publié le:2017-07-05 18:28:16

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