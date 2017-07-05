شركة الطيران ''سيفاكس آرلاينز'' سوف ستستانف رحلاتها الجوية بين شهري اكتوبر وديسمبر 2017

Mercredi 05 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-05 17:54:04

- من المنتظر ان تستانف شركة الطيران "سيفاكس آرلاينز" رحلاتها الجوية بين شهري اكتوبر وديسمبر 2017، بعد تجديد رخصة الملاحة الجوية، واستيفاء جميع الاجراءات الادارية والفنية، وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي في بيان اعلامي صدر عقب الجلسة القضائية التي انعقدت اليوم الاربعاء بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 للتداول حول برنامج انقاذ شركة الطيران "سيفاكس آرلاينز" المقدم من قبل المتصرف القضائي.وقد تمخضت عن الجلسة القضائية، التى انعقدت برئاسة القاضي المكلف، وحضور الاطراف المعنية للتدوال حول برنامج انقاذ الشركة، نتائج رئيسية تمثلت في تكوين شركة جديدة ثانية وهي "الخطوط المغاربية" تم ترسيمها بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 وجميع الشركاء فيها من التونسيين، وهي شركة خفية الاسم يقدر راس مالها ب10 مليارات، وابرام عقدي شراكة مع شركة طيران فرنسية في اطار التعاون الفني، اضافة الى ابرام عقدي كراء لطائرتين نوع "بومبارداي" مع شركة امريكية تتسع كل واحدة منهما ل90 راكبا، وذلك بقيمة 160 الف دولار كتسويغ شهري، تدفع بداية من انطلاق النشاط الفعلي للشركة عن كل طائرة مع تخفيض سنوي ب5 آلاف دولار عن تسويغ كل طائرة.مع العلم ان الطائرتين متواجدتين حاليا باسبانيا على ذمة شركة "سيفاكس آرلاينز" كمتسوغة لهما بعد ان تم دفع 320 الف دولار مبدئيا للشركة المسوغة .ولا يزال النظر في القضية ومآل التسوية القضائية محل نشر لجلسة يوم 12 جويلية 2017 لتمكين الدائنين وطالبي التسوية من الاطلاع على برنامج الانقاذ المعد من المتصرف القضائي وابداء الراي بخصوصه، وفق ما ورد في البيان الصادر عن الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس.يشار الى ان المتصرف القضائي الذي تم تكليفه اثر المطلب الذي ورد على رئيس المحكمة الابتدائية صفاقس 2، في اوت 2016 من قبل شركة دائنة لفائدة شركة "سيفاكس آرلاينز" بهدف افتتاح اجراءات التسوية القضائية اثر ما شهدته شركة الطيران من صعوبات مالية، قد قرر تبعا لنتائج اعماله مواصلة شركة الطيران لنشاطها مع تكوين شركة طيران جديدة ستتولى جميع العمليات التجارية.كما تقرر ارجاع الطائرتين المتصوغتين من المانيا من قبل شركة "سيفاكس آرلاينز" مقابل الحصول على مبلغ مالي قدره 1 مليون دولار، اضافة الى اسقاط نسبة الديون المتخلدة بذمة شركة "سيفاكس آرلاينز" التي تقدر بحوالي 40 مليار، علما وان الطائرتين الالمانيتين ارجعتا بموجب اذون قضائية صادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية صفاقس 2.هب/باشا