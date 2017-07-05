Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Jaddadti Hobbak  

مناظرة ''السيزيام'' لسنة 2017: توجيه 3497 تلميذا الى المدارس الاعدادية النموذجية

Mercredi 05 Juillet 2017
بــاب نــات - بلغ عدد التلاميذ الذين تم توجيههم الى المدارس الاعدادية النموذجية 3497 تلميذا من جملة 4691 تلميذا تأهلوا للدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية بحصولهم على معدل يفوق او يساوي 15 من 20 في مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية "السيزيام" لسنة 2017 وفق ما أفاد به وزير التربية بالنيابة سليم خلبوس، اليوم الاربعاء في ندوة صحفية عقدت بمقر الوزارة.

وأضاف خلبوس ان طاقة الاستيعاب على المستوى الوطني لهذه السنة بلغت 3800 مقعدا بالاعداديات النموذجية في حين ان عدد المتوجهين بلغ 3497 تلميذا لتبلغ نسبة التغطية 92.02 بالمائة.
واشار الى ان نسبة المؤهلين الذين تحصلوا على معدل يساوي او يفوق 15 من 20 قدرت ب10 بالمائة من العدد الجملي للمترشحين لمناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية "السيزيام" لسنة 2017 البالغ 56627 تلميذا، مضيفا ان نسبة المتحصلين على 10 من 20 بالنسبة لهذه السنة تراجعت حيث بلغت 42.35 بالمائة مقابل 51.57 بالمائة بالنسبة لسنة 2016 وأوضح ان أعلى معدل بالنسبة للمتوجهين تم تسجيله بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة ب 19.45 من عشرين، تليها المندوبية الجهوية بصفاقس 1 بمعدل 19.40 من عشرين، ثم الكاف بمعدل 19.30 من عشرين، فمندوبيتي القيروان وتونس 2 بمعدل 19.



Publié le:2017-07-05 15:11:14

cadre-6141a8c2bf46d55ce89489d967b73a2f-2017-07-05 15:11:14
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144907



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12573,2

  • (04 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,77607 DT        1$ =2,45109 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04 juil)   253,9 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144907 585|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires