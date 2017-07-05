مناظرة ''السيزيام'' لسنة 2017: توجيه 3497 تلميذا الى المدارس الاعدادية النموذجية

Mercredi 05 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-05 15:11:14

- بلغ عدد التلاميذ الذين تم توجيههم الى المدارس الاعدادية النموذجية 3497 تلميذا من جملة 4691 تلميذا تأهلوا للدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية بحصولهم على معدل يفوق او يساوي 15 من 20 في مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية "السيزيام" لسنة 2017 وفق ما أفاد به وزير التربية بالنيابة سليم خلبوس، اليوم الاربعاء في ندوة صحفية عقدت بمقر الوزارة.وأضاف خلبوس ان طاقة الاستيعاب على المستوى الوطني لهذه السنة بلغت 3800 مقعدا بالاعداديات النموذجية في حين ان عدد المتوجهين بلغ 3497 تلميذا لتبلغ نسبة التغطية 92.02 بالمائة.واشار الى ان نسبة المؤهلين الذين تحصلوا على معدل يساوي او يفوق 15 من 20 قدرت ب10 بالمائة من العدد الجملي للمترشحين لمناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية "السيزيام" لسنة 2017 البالغ 56627 تلميذا، مضيفا ان نسبة المتحصلين على 10 من 20 بالنسبة لهذه السنة تراجعت حيث بلغت 42.35 بالمائة مقابل 51.57 بالمائة بالنسبة لسنة 2016 وأوضح ان أعلى معدل بالنسبة للمتوجهين تم تسجيله بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة ب 19.45 من عشرين، تليها المندوبية الجهوية بصفاقس 1 بمعدل 19.40 من عشرين، ثم الكاف بمعدل 19.30 من عشرين، فمندوبيتي القيروان وتونس 2 بمعدل 19.