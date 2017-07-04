60 ألف طن تقديرات صابة الزيتون لموسم 2017-2018 بولاية قفصة

Mardi 04 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-04 18:11:44

- قدرت دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة صابة الزيتون لموسم 2017 -2018 بـ60 ألف طن أي ما يعادل 12000 طن من زيت الزيتون، وهو ما يمثل ارتفاعا طفيفا في الصابة مقارنة بالسنة الفارطة والتي بلغت 55 ألف طن، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، المكلف بالمكتب الفني بدائرة الإنتاج النباتي بقفصة زهير ناصري.وأضاف المصدر ذاته في تصريح لمراسل (وات) في قفصة أن التقديرات الأولية لزيتون المائدة الذي يستعمل في الموالح قدر بـ1200 طن على مساحة 2387 هكتار، مشيرا إلى أنه تم ضبط جملة الاستعدادات لموسم جني الزيتون الذي ينطلق عادة في النصف الثاني من شهر أكتوبر والمتمثلة في حصر عدد المعاصر بالجهة، ومعاينة مراكز التخزين والتحويل، والحاجيات من اليد العاملة، بالإضافة إلى الحملات التحسيسية الدورية للفلاحين حول كيفية حماية الصابة.من جانبها، أفادت المكلفة بمكتب النباتات بدائرة الإنتاج النباتي بقفصة، جيهان فرحات، أنه وفي إطار الخطة الوطنية لحماية الزياتين التي أقرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية بصفة سنوية لمتابعة فراشة الزياتين وذبابة الزيتون المضرة بالصابة ، تم تركيز مصائد في مختلف مناطق الإنتاج كعمل استباقي لمزيد التوقي من هذه الآفة، مضيفة أنه لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة من شأنها الإضرار بالمحصول و أن الحالات التي تم رصدها عادية لا تتطلب التدخل ولا تشكل خطرا، وفق تأكيدها.