الاحتفاظ ب17 شخصا بعد حادثة الاعتداء على حافلة جزائرية بحي الزهور

Mardi 04 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-04 13:45:28

- احتفظت الأجهزة الأمنية، باذن وتنسيق مع النيابة العمومية بـ 17 شخصا من بينهم 04 أطفال، على خلفية حادث "تعرض حافلة جزائرية إلى القذف بالحجارة والاعتداء على سائقها" جد الاثنين بحي الزهور بالعاصمة.وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن الأبحاث و التحريات لاتزال متواصلة للتعريف بباقي الجناة وتقديمهم إلى العدالة.وعن تفاصيل الحادث، أوضحت الداخلية ، أنه وعلى إثر مرور حافلتين مساء امس كان عل متنها شبان جزائريون من جمهور مباراة كرة القدم التي جمعت نادي اتحاد العاصمة الجزائري بنظيره أهلي طرابلس الليبي بمدينة صفاقس، وذلك على مستوى الطريق السريعة الغربية بجهة حي الزهور، عمد مجموعة من الشبان من سكان المكان رشق إحدى الحافلتين بالحجارة والاعتداء بالعنف على سائقها.وتنقلت للغرض كافة الوحدات الأمنية بالمنطقة إلى مكان الواقعة و قامت بتأمين الركاب و الحافلتين اللتين تعرضت إحداهما إلى أضرار مادية تمثلت في تهشيم زجاجها، كما تم إسعاف السائق المتضرر الذي أصيب بجروح و تم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة و أجريت له عملية جراحية وحالته الصحية مستقرة.و بإجراء جملة من التحريات الميدانية ، تبين وفق نفس البلاغ أن الحافلة الجزائرية المستهدفة و التي كانت تقل مجموعة من محبي فريق اتحاد العاصمة الجزائري و التي كانت على مستوى مفترق الطريق السريعة الغربية حي الزهور، لمح ركابها مجموعة من المنحرفين بصدد سلب إمرأة في الطريق الشيء الذي أدى إلى توقف الحافلة و تدخل بعض ركابها قصد إثناءهم عن القيام بهذه العملية ، الأمر الذي أدى إلى رشقهم بالحجارة من قبل أولئك المنحرفين الذين استنجدوا بمجموعة أخرى ناهز عددها 30 شخصا واصلوا الإعتداء عليهم مستغلين حالة الفوضى التي نتجت ليتسنى لأحدهم الإقتراب من سائق الحافلة و الإعتداء عليه بقارورة مهشمة على مستوى الرقبة ثم تحصن بالفرار.منابعة - تحولت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، سلمي اللومي الرقيق، اليوم الثلاثاء، الى مستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة لمعايدة سائق الحافلة الجزائرية المتضررة ليل الاثنين من اعتداء بالعنف بحي الزهور بالعاصمة للاطلاع على ظروف الرعاية الطبية المتوفرة له.وكان وفد من اطارات وزارة السياحة والصناعات التقليدية، تحول امس ليلا، الى مكان الحادثة للتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية والاطلاع على ظروف اسعاف سائق الحافلة المتضرر الذي اجريت له عملية جراحية وحالته الصحية مستقرة، حسب وزارة الداخلية.وتولت وزارة السياحة، كذاك، تأمين اقامة الركاب ليل الاثنين وتسخير حافلة لنقلهم الى الجزائر في احسن الظروف، وفق بلاغ لها الثلاثاء وقد تعرضت الحافلة الجزائرية التي تقل مجموعة من الشباب من مشجعي جمعية رياضية جزائرية الى القذف بالحجارة والاعتداء بالعنف على سائقها من قبل مجموعة من الشبان على مستوى المنفذ الغربي للعاصمة (حي الزهور).