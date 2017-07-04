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Economie

اليوم انطلاق اول باخرة لنقل الركاب من ميناء مرسيليا باتجاه جرجيس

Mardi 04 Juillet 2017
بــاب نــات - تنطلق اليوم من ميناء مرسيليا بفرنسا اول باخرة لنقل الركاب باتجاه الميناء التجاري بجرجيس وعلى متنها 2150 راكبا و 620 سيارة. ومن المنتظر ان ترسو الباخرة بالميناء التجاري بجرجيس مساء غد الاربعاء.

هذا ويطالب عدد من الجالية التونسية من اصيلي الجنوب الشرقي بتامين عودة هذه الباخرة من ميناء جرجيس من اجل تسهيل تنقلهم خلال رحلة العودة وفق ما صرحوا به لاذاعة تطاوين.



Publié le:2017-07-04 10:45:15

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1 de 1 commentaires pour l'article 144840

Amir1  ()  |Mardi 04 Juillet 2017 à 11h 20m |           
وخاصة...اﻹبتعاد عن ميناء حلق الواد...الرهيب.



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