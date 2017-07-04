اليوم انطلاق اول باخرة لنقل الركاب من ميناء مرسيليا باتجاه جرجيس

Mardi 04 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-04 10:45:15

- تنطلق اليوم من ميناء مرسيليا بفرنسا اول باخرة لنقل الركاب باتجاه الميناء التجاري بجرجيس وعلى متنها 2150 راكبا و 620 سيارة. ومن المنتظر ان ترسو الباخرة بالميناء التجاري بجرجيس مساء غد الاربعاء.هذا ويطالب عدد من الجالية التونسية من اصيلي الجنوب الشرقي بتامين عودة هذه الباخرة من ميناء جرجيس من اجل تسهيل تنقلهم خلال رحلة العودة وفق ما صرحوا به لاذاعة تطاوين.