التوقيت الإداري خلال الفترة الصيفية

Vendredi 30 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-30 18:28:41

- تعلـم رئاسة الحكومة أنه تبعا لأحكام الأمر عدد 1710 لسنة2012 المؤرّخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلّق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه فان توقيت العمل الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيكون بداية من غرّة جويلية 2017 وإلى غاية يوم 31 أوت 2017 على النحو التالي:- أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الثانية و النصف بعد الزوال (14.30).- يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30).