وزيرة الصحة: 82 بالمائة من الوفيات المسجلة ببلادنا تعود لأسباب مرتبطة بأمراض القلب والشرايين

Vendredi 30 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-30 12:08:26

- قالت وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة، أن حوالي 82 بالمائة من الوفيات المسجلة بتونس تعود وفق دراسة أعدتها الوزارة مؤخرا لأسباب مرتبطة بأمراض القلب والشرايين.وأضافت الوزيرة خلال اشرافها مساء أمس الخميس، بسوسة على افتتاح الدورة 14 للأيام التونسية الأوروبية لطب القلب التطبيقي، التي تتواصل على امتداد ثلاثة أيام، أن الدراسة، بينت كذلك أن حوالي 30 بالمائة من التونسيين الذين تفوق أعمارهم 35 سنة يعانون من مرض ارتفاع ضغط الدم.وأشارت في هذا السياق، إلى حرص وزارة الصحة على مقاومة الامراض المزمنة الغير المعدية ودعم استراتيجية الوقاية منها والحد من مخاطرها لاسيما عبر تكثيف الحملات التوعوية ضد التدخين والتشجيع على تكثيف المراقبة الدورية لمستويات ضغط الدم والكوليسترول.وأضافت أن تونس عملت على تنظيم المؤسسات الاستشفائية وتعزيز التجهيزات والمعدات العصرية وتطوير الخدمات الصحية في جميع جهات البلاد مؤكدة أن رهان وزارة الصحة على نجاح التمشي الصحي والتكوين والتحديث ودعم طب الاختصاص رهان كبير يمثل اليوم حجر الزاوية لمتطلبات صحة المواطن التونسي.وقالت وزيرة الصحة أن جهود الوزارة تتركز اليوم على تعزيز البنية الأساسية وتعميم الأقسام الجهوية لطب الاختصاص في كامل الجهات ودعمها بالتجهيزات والموارد البشرية اللازمة مذكرة بالمخطط الذي وضعته الوزارة لتعزيز التطور الهام المسجل بخصوص تحسين جودة الخدمات الوقائية والعلاجية والتوقي من المظاهر والسلوك الصحي غير السليم.وأوضح عبد الله المحضاوي رئيس لجنة تنظيم الأيام التونسية الأوروبية لطب القلب التطبيقي في دورتها 14 ورئيس جمعية طب القلب والشرايين والرئتين في تصريح لمراسل / وات / أن هذه التظاهرة الطبية شهدت مشاركة عدد هام من الجمعيات الطبية التونسية والأوروبية والافريقية والمغاربية تشكل فرصة هامة لكل المشاركين لتبادل التجارب والمعارف في ميدان أمراض القلب وجراحة القلب والشرايين والوقوف على مدى تقدم هذا الاختصاص في العالم.وأضاف أن البرنامج العلمي لهذه التظاهرة يتضمن بالخصوص تقديم 400 محاضرة تتطرق إلى آخر المستجدات المسجلة في كل ميادين أمراض القلب والشرايين إلى جانب القيام بنقل مباشر عبر الانترنات لعمليات القسطرة انطلاقا من مراكز التدخل في تونس والخارج.