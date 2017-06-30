حميدة الدريدي تعتزم الاستقالة من رئاسة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

Vendredi 30 Juin 2017



بــاب نــات - قالت حميدة الدريدي، رئيسة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، الخميس، انها ستقدم غدا الجمعة الى مجلس الهيئة استقالتها من منصب الرئاسة مع المحافظة على عضويتها بها.

واضافت الدريدي في بلاغ الى الراي العام وجهت نسخة منه الى وكالة تونس افريقيا للانباء(وات) ، ان استقالتها من رئاسة الهيئة "لا تعد استقالة من ملف الوقاية من التعذيب ومن مسؤولياتها وتعهداتها امام الضحايا وامام الراي العام الوطني و الدولي"، وفق ما جاء في نص البلاغ .



وعزت الدريدي وهي طبيبة استقالتها من منصب رئاسة الهيئة (انتخبت في ماي 2016) الى "ضغوطات شتى وعراقيل اجرائية و ادارية وبروتوكولية" الى جانب ظروف عمل قالت انها "لا تسمح للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ولا لرئيستها بممارسة صلاحياتها ودورها الحقيقي على اكمل وجه".

وجددت الدريدي تعهدها للراي العام بمواصلة العمل على ملف الوقاية من التعذيب صلب هذه الهيئة التي وصفتها "بالمكسب".

يذكر أن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب انطلقت في عملها منذ شهر ماي 2016 إثر مصادقة تونس على الاتفاقية الدولية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة.

ويتمثل دورها في معالجة جرائم التعذيب الراهنة والبناء للمستقبل باعتبارها هيئة قارة ودائمة.

وقد تم في 18 ماي 2016 انتخاب الدريدي رئيسة لهذه الهيئة ونبيهة الكافي نائبة لها، و ضياء الدين مورو كاتبا عاما للهيئة التي انتخب البرلمان كافة اعضائها (16 عضوا) في مارس 2016.



يذكر ان المجلس الوطني التأسيسي كان قد صادق في شهر أكتوبر/ 2013 على القانون المتعلق بإنشاء "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب"، وهي آلية وقائية تونسية تأسست بموجب "البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب".

وتتكون الهيئة، حسب هذا القانون، من 16 عضوا ممثلين عن عدة أسلاك (محامون وقضاة متقاعدون وأطباء /وجوبا طبيب نفسي/ وأساتذة جامعيون ومختصون في حماية الطفولة وممثلون عن المجتمع المدني).

كما ينص القانون على أن الهيئة مستقلة اداريا وماليا وتتمتع بعدة صلاحيات ذات أبعاد وقائية منها زيارات مراكز الايقاف والاحتجاز دون إذن مسبق والعمل على نشر ثقافة التصدي للتعذيب وتوفير كل المعطيات والاتصال بالمتظلمين وتوثيق الشهادات في هذا الاطار.

عزيز



Publié le:2017-06-30 08:09:14

