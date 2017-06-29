تطور الاستثمارات الأجنبية في تونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2017 بنسبة 2ر2 بالمائة

Jeudi 29 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-29 15:30:18

- تطورت الاستثمارات الأجنبية في تونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2017 بنسبة 2ر2 بالمائة.وأفاد مدير وحدة المتابعة والمساندة بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي في تصريح ل(وات) أن قيمة الاستثمارات الأجنبية بلغت إلى موفى ماي 2017 نحو 4ر821 مليون دينار (م د) مقابل 4ر803 م د في نفس الفترة من 2016.وتوزعت هذه الاستثمارات إلى 8ر18 م د استثمارات الحافظة المالية، التي تراجعت قيمتها مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2016 بنسبة 6ر29 بالمائة (7ر26 م د).في المقابل تطورت الاستثمارات المباشرة بنسبة 3ر3 بالمائة لتتحول من 8ر776 م د إلى 7ر802 م د بين ماي 2016 وماي 2017.واستأثر القطاع الطاقي، من حيث القيمة، بالنصيب الأوفر من هذه الإستثمارات إذ بلغت الى 31 ماي 2017 حوالي 415 م د غير أنها شهدت تراجعا طفيفا (في حدود 3ر2 بالمائة) مقارنة مع الفترة نفسها من 2016 (425 م د).وأفاد السوسي أن الاستثمارات الأجنبية في القطاع الطاقي تمثل وحدها 50 بالمائة من قيمة الاستثمارات الأجنبية في تونس.وفي سياق الانخفاضات سجلت الاستثمارات الأجنبية في القطاع الفلاحي تراجعا بنسبة 6ر30 بالمائة لكن لم تتأثر قيمتها إذ قدرت إلى موفى ماي 2017 ب5ر2 م د.في المقابل تطورت الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي بنسبة 8ر11 بالمائة لتصل قيمتها إلى 1ر313 مقابل 280 م د.ولاحظ مدير وحدة المساندة والإحاطة بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن 90 بالمائة من الاستثمارات في القطاع الصناعي تتعلق بمشاريع توسعة ولا تشمل احداثات جديدة.كما نمت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات بنسبة 6ر5 بالمائة لتقفز من 2ر68 م د إلى 72 م د نهاية ماي 2017.