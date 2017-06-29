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القبض على 18 شخصا و5 سيارات محل تفتيش في المهدية

Jeudi 29 Juin 2017
بــاب نــات - تمكّنت المنطقة الجهوية للحرس الوطني بالمهدية، في الفترة المتدة من 15 إلى 29 جوان، من القبض على 18 شخصا من المفتش عنهم لدى العديد من المصالح القضائية، حسب ما ذكره مصدر مسؤول بمنطقة الحرس بالمهدية، لمراسل (وات).

وأوضح نفس المصدرأن عمليات الايقاف تمّت بعد تشديد المراقبة الترتيبية على أكثر من 8239 شخصا مفتشا عنهم في قضايا مختلفة، مضيفا أن وحدات الحرس الوطني، وفي إطار الحرص على مقاومة جميع المظاهر المخلة بالأمن العام وتضييق الخناق على المهربين ومن تعلقت بهم قضايا الحق العام، نجحت في حجز 5 سيارات مفتشا عنها.
وتواصل هذه الوحدات مكافحة التهريب والإخلال بالنظام العام وتأمين السلامة والأمن في الجهة حيث أحبطت عمليات تهريب متعددة وحجز كميات من المشروبات الكحولية معدّة للبيع خلسة وكشفت عن عملية سرقة مصوغ بقيمة 60 ألف دينار مع القبض على 5 أشخاص تورطوا في هذه العملية إضافة إلى حجز بندقيتي صيد دون رخصة، وفق نفس المصدر.



Publié le:2017-06-29 19:03:59

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