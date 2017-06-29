حركة مشروع تونس تقرر تجميد المشاركة في انشطة ''جبهة الانقاذ والتقدم''

كما اوضح عضو المكتب السياسي للحركة أيمن البجاوي سابقا لوات أن المكتب السياسي للحركة قرر في اجتماعه الأخير، طرح مسالة مواصلة العمل صلب الجبهة من عدمه على المجلس المركزي للحركة المزمع عقده بعد عيد الفطر، وذلك على ضوء نتائج تقرير تقييمي سيتم تقديمه حول مشاركة حركة مشروع تونس في جبهة الانقاذ.
من جهة اخرى صرح القيادي بحركة مشروع تونس الصحبي بن فرج اليوم الخميس لوات "إن ملف رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، قضائي بحت ولا علاقة له بالتحالف السياسي ضمن جبهة الإنقاذ والتقدم" مشيرا ان النقاط التي تجمع أحزاب جبهة الانقاذ لا تنص في جانب منها على الدفاع عن سياسيين منتمين اليها في صورة ثبوت تورطهم في جرائم .
Publié le:2017-06-29 12:24:18
Par:lahache (Tunisia ) Par Mobile
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