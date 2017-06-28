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بلدية صفاقس ترفع اكثر من الف طن من الفضلات خلال عطلة عيد الفطر

Mercredi 28 Juin 2017
بــاب نــات - نظمت بلدية صفاقس ايام 25 و26 و27 جوان الجاري حملات نظافة شملت اهم المناطق بالمدينة خاصة منها منطقة باب الجبلي والاحياء الشعبية بمنطقة سيدي منصور وحي الحبيب والمحارزة وسكرة تمكنت خلالها من رفع اكثر من الف طن من مختلف الفضلات من هذه المناطق, وفق ما جاء في بلاغ اعلامي صدرت اليوم الاربعاء عن مكتب الاعلام بالبلدية.

وقد قامت بلدية صفاقس بتدخلات استثنائية ليلة عيد الفطر وفي الصباح الباكر من اليوم الثاني والثالث للعيد حيث نفذت حملات رفع للفضلات المنزلية ومختلف الفضلات باهم الدوائر وخاصة بمنطقة باب الجبلي بعد تجمع عديد الاكياس البلاستيكية والكرتونية التي خلفها عدد من التجار العرضيين قبيل العيد .
وتواصل بلدية صفاقس تدخلاتها البيئية بصفة استثنائية وعاجلة باهم المواقع بالمدينة والنقاط السوداء, وذلك في اطار تواصلها المباشر مع متساكنيها واستجابة لملاحظاتهم وفق نص البلاغ.
وتجدر الاشارة الى ان بلدية صفاقس شرعت منذ مساء امس الثلاثاء في رش الساحات العامة والاسواق والارصفة بفوهات المياه المضغوطة وذلك لتلطيفا الاجواء العامة بعد ارتفاع درجات الحرارة وتامينا لجمالية ونظافة المدينة.



Publié le:2017-06-28 22:05:28

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