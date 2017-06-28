تلقيح 15 مليون عرجون نخيل بولاية توزر واستعدادات مكثفة لإنجاح الموسم الفلاحي

Mercredi 28 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-28 17:07:16

- شهد الموسم الفلاحي الجاري بولاية توزر تلقيح نحو 15 مليون عرجون نخيل في كافة الواحات منها 10 ملايين من العراجين من صنف دقلة النور، وفق ما جاء في تقرير للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وتكثف المصالح الفنية بالمندوبية من استعداداتها لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي، حيث انطلقت منذ أيام عمليات فرز العراجين وتخفيفها لتحسين جودة التمور، إضافة الى انطلاق مصالح المندوبية والمجمع المهني المشترك للغلال في اقتناء كميات هامة من الناموسيات (حوالي 700 ألف وحدة)، استعدادا لتغليف العراجين بداية من شهر أوت المقبل، وذلك للحد من الإصابة بدودة التمر.كما تعمل المصالح الفلاحية، على مكافحة بعض الآفات التي تكثر خلال فصل الصيف وخاصة عنكبوت الغبار، بتركيز 4 محطات رصد لهذه الآفة في واحات الظافرية والعودية وتمغزة والتعمير.وتشمل استعدادات المصالح الفنية كذلك لتحسين جودة التمور، التوقي من دودة التمر والعناية بالخنادق الرئيسية والتخلص من الأعشاب الطفيلية التي قد تمثل بؤرا لظهور بعض الأمراض.وأشار التقرير الى أن الوضعية تعد الى غاية الآن "طيبة"، حيث لم تسجل إصابات كبيرة بأفة عنكبوت الغبار مع توفير المبيدات وآلات الرش الضرورية للتدخل عند تسجيل إصابات ووضعها على ذمة الفلاحين لدى خلايا الارشاد الفلاحي.