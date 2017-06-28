تلقيح 15 مليون عرجون نخيل بولاية توزر واستعدادات مكثفة لإنجاح الموسم الفلاحي

كما تعمل المصالح الفلاحية، على مكافحة بعض الآفات التي تكثر خلال فصل الصيف وخاصة عنكبوت الغبار، بتركيز 4 محطات رصد لهذه الآفة في واحات الظافرية والعودية وتمغزة والتعمير.
وتشمل استعدادات المصالح الفنية كذلك لتحسين جودة التمور، التوقي من دودة التمر والعناية بالخنادق الرئيسية والتخلص من الأعشاب الطفيلية التي قد تمثل بؤرا لظهور بعض الأمراض.
وأشار التقرير الى أن الوضعية تعد الى غاية الآن "طيبة"، حيث لم تسجل إصابات كبيرة بأفة عنكبوت الغبار مع توفير المبيدات وآلات الرش الضرورية للتدخل عند تسجيل إصابات ووضعها على ذمة الفلاحين لدى خلايا الارشاد الفلاحي.
Publié le:2017-06-28 17:07:16
Par:Observ (Tunisia )
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