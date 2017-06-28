Mercredi 28 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-28 10:35:35

- أكد الناطق الرسمي باسم إدارة السجون والإصلاح قيس السلطاني، أنه تم إنهاء مهام مدير سجن برج العامري وتكليف العقيد سيف الدين الجلاصي بالإشراف على هذه المؤسسة السجنية.وذكر السلطاني في تصريح ل(وات) صباح اليوم الاربعاء، أن إنهاء مهام مدير سجن برج العامري جاء على خلفية البحث الذي كان أذن به وزير العدل غازي الجريبي بخصوص تجاوزات في موضوع إيقاف مدير إدارة الوحدات السجنية عماد الدريدي.وكان وزير العدل أذن يوم الجمعة الماضي، بإجراء " تحقيق إداري فوري" على مستوى الإدارة العامة للسجون والإصلاح، وذلك على خلفية ما تم تداوله من أخبار تتعلق "بوجود تجاوزات محتملة" مرتبطة بمسؤول أمني سابق مودع بحالة إيقاف في السجن المدني ببرج العامري.وذكرت الوزارة في بلاغ أن الإجراء الذي أذن به الجريبي يهدف إلى الوقوف على "حقيقة التجاوزات المحتملة والمخالفات الممكنة للقانون المنظم للسجون".وقد تم تداول عديد الاخبار حول وجود "تجاوزات" على مستوى السجن المدني ببرج العامري في علاقة بإيداع مدير أمن الوحدات بالإدارة العامة للسجون والاصلاح "عماد الدريري" السجن إثر صدور بطاقة إيداع من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة للاشتباه بتورطه في عملية رشوة.