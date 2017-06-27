حادث مرور بسوسة يسفر عن وفاة مواطن وإصابة والي سليانة بكسور وجروح

Mardi 27 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-27 18:43:20

- أسفر حادث مرور جدّ، صباح اليوم الثلاثاء، بالطريق الرابطة بين كندار والقلعة الكبرى من ولاية سوسة، عن وفاة مواطن كان يقود دراجة نارية، وإصابة والي سليانة الذي كان بدوره يقود سيارته بجروح وكسور، حسب ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية جلول جاب الله، لمراسل (وات) بالجهة.وأوضح نفس المصدر، أن صورة الحادث تمثلت في إصطدام سيارة والي سليانة بدراجة نارية، كان يقودها كهل في العقد الرابع من عمره، وذلك إثر تعرض سيارة الوالي إلى مضايقة من سيارة قادمة من الإتجاه المعاكس، مبيّنا أن وحدات الحماية المدنية تحولت على جناح السرعة إلى مكان وقوع الحادث، ووجدت أن سائق الدراجة النارية قد توفي، بينما تولت عناصر الحرس الوطني نقل والي سليانة إلى إحدى المصحات الخاصة لتلقي الإسعافات اللازمة.عماد/أم