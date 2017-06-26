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Justice

وحدات الأمن الوطني تتمكّن من القبض على المشتبه في تورّطهم في حرق ووفاة الملازم مجدي الحجلاوي

Lundi 26 Juin 2017
بــاب نــات - أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على مشتبه به رابع مورّط بصفة مباشرة في حرق السّيارة الأمنيّة الإداريّة بمعتمديّة بئر الحفي، والذي اكّد أثناء التّحقيق معه ما جاء من اعترافات على لسان المظنون فيهم الثّلاثة الذين سبق الإعلان عن ايقافهم.

وفي وقت سابق اليوم اعلنت الوزارة ان الإدارة الفرعيّة للقضايا الاجراميّة بالقرجاني بالتّنسيق مع وحدات الأمن الوطني بسيدي بوزيد تمكنت من إلقاء القبض على 03 أشخاص يشتبه في تورّطهم بصفة مباشرة في حرق السّيارة الأمنيّة الإداريّة بمعتمديّة بئر الحفي، ممّا انجرّ عنه وفاة الملازم « مجدي الحجلاوي » مساء أمس 24 جوان 2017 متأثّرا بحروقه وإصابة 03 اخرين من زملائه بحروق.
واعترف أحد المظنون فيهم تفصيليّا تعمده إلقاء زجاجتين حارقتين « مولوتوف » من فوق أحد المباني صوب السيارة الأمنيّة، فيما اعترف المظنون فيهما الآخرين بتولّيهما اقتناء البنزين.
ولا تزال الأبحاث الأمنيّة متواصلة للكشف عن ملابسات هذه القضيّة.



Publié le:2017-06-26 20:05:06

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