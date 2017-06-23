تباين نتائج الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا لسنة 2017 في الجهات حسب نسب النجاح والشعب الدراسية

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Publié le:2017-06-23 18:48:57

- تمّ اليوم الجمعة، الاعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا لسنة 2017 ونشرها على مستوى كافة المعاهد بولايات الجمهورية بعد أن انطلق الاعلان عنها مساء أمس الخميس عبر الإرساليات القصيرة.وذكر وزير التربية بالنيابة، سليم خلبوس اليوم خلال ندوة صحفية لاستعراض نتائج هذه أن نسبة النجاح في هذه الدورة قدّرت بــ 30 بالمائة وأن عدد الناجحين بلغ 37097 تلميذا، منهم 63 بالمائة من الاناث.وبخصوص توزيع نسب النجاح حسب الشعب، عادت أكبر نسبة نجاح وهي 65 بالمائة إلى شعبة الرياضة التي تعد أقل عدد من المترشحين، تلتها شعبة الرياضيات بنسبة 52 بالمائة فالعلوم التجريبية ب45 بالمائة، وبلغت نسبة النجاح 35 بالمائة في شعبة علوم تقنية و34 بالمائة في علوم الاعلامية ثم شعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 21 بالمائة، لتسجل شعبة الاداب أضعف نسبة نجاح بـــ 13 بالمائة.وجاءت المندوبية الجهوية صفاقس1 في المرتبة الأولى بتسجيل أعلى نسبة نجاح ب 53 بالمائة، تليها مندوبية صفاقس 2 بنسبة 48 بالمائة ، ثم المنستير في المرتبة الثالثة بنسبة 45 بالمائة، فأريانة بنسبة 44 بالمائة، وسوسة في المرتبة الخامسة في نسب النجاح وذلك بنسبة 41 بالمائة.واختلفت النتائج على مستوى جهات البلاد على مستوى نسب النجاح المحققة والشعب الدراسية على غرار ما تكشفه النتائج المحقّقة في الولايات التالية :بلغت النسبة الجهوية للنجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2017 بقبلي 09ر24 بالمائة وهي نسبة تحسنت مقارنة بذات النسبة في السنة الفارطة والتي لم تبلغ سوى 78ر20 بالمائة وكذلك هو الشأن بالنسبة للمؤجلين الذين بلغت نسبتهم في نفس الدورة خلال هذه السنة 27ر43 بالمائة في حين لم تبلغ في سنة 2016 سوى 17ر38، وفق المعطيات التي قدمتها المندوبية الجهوية للتربية .وتمكّنت التلميذة، ايمان المكي، شعبة العلوم التجريبية بمعهد المنشية من معتمدية سوق الأحد من ولاية قبلي من تصدّر قائمة الناجحين بمعدل 11ر17، وعبّرت في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، عن فرحها بالحصول على هذا المعدل الذي يمثل ثمرة مجهود استمر لعام كامل وجدت خلاله سندا كبيرا من عائلتها التي وفرت لها الظروف الملائمة للدراسة والمراجعة و تقدمت بالشكر لكافة الإطارات التربوية بمعهدها الذين تركوا بصمة هامة في حياتها وفي مسيرتها التعليمية التي تأمل ان تأخذها الى أعلى المراتب، حسب تعبيرها.وبخصوص الحالات التي تمتعت بظروف استثنائية لاجتياز امتحان البكالوريا لهذه السنة، تمكن التلميذ فرج بن عمار، من معهد رجيم معتوق 21 سنة وحامل إعاقة عضوية من النجاح في هذه المناظرة ، مؤكدا في اتصال بمراسل (وات) انه قد انقطع لمدة عن التعليم، خلال سنة 2015 ، جراء الإعاقة العضوية في رجله اليمنى والتي تعطّله عن الحركة إلا انه وأمام إصرار الإطارات التربوية بالجهة على أن يواصل مشواره الدراسي عاد في السنة الفارطة الى معهد رجيم معتوق الا انه لم يتمكن من إحراز النجاح.وأضاف أن التوفيق حالفه هذه السنة بفضل ما وجده من دعم وتشجيع وتوفير لكافة الظروف التي تساعده على الدراسة طيلة الموسم الدراسي وخاصة في فترة الامتحانات من قبل القائمين على معهد رجيم معتوق من اطارات تربوية وإدارية لتفتح أمامه آفاقا جديدة للدراسة التي يأمل أن تكون عن بعد نظرا لحالته الصحية وأن تساعده السلط الجهوية في بعث مشروع صغير خاص به يمكنه من مساعدة نفسه وعائلته على مجابهة ظروفهم الصعبة ومواصلة تعليمه.بلغ عدد الناجحين في اختبار الباكالوريا بولاية بنزرت من تلامذة المعاهد العمومية ما 1915 مترشحا اي ما يمثل 78ر30 بالمائة من عدد الحضور البالغ عددهم 6221، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية، نبيل الصمادحي، مضيفا أن عدد المؤجلين لدورة التدارك بلغ 1976 تلميذا وتلميذة بينما عدد المرفوضين كان في حدود 2326 .وفي ما يتعلق بترتيب نسب النجاح حسب الشعب، احتل الناجحون في شعبة الرياضيات المرتبة الاولى بـ 54ر53 بالمائة ثم شعبة الرياضة بنسبة نجاح 22ر51 بالمائة فشعبة العلوم التجريبية بنسبة 82ر42 بالمائة والمرتبة الرابعة لشعبة الاعلامية بنسبة نجاح بلغت 71ر39 بالمائة و وتليها شعبة التقنية بنسبة نجاح بلغت 07ر37بالمائة وشعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 05ر22 بالمائة و المرتبة الاخيرة لشعبة الاداب بنسبة نجاح بلغت 19ر13 بالمائة .وحقق المعهد النموذجي" 15 اكتوبر" أعلى نسبة نجاح بنسبة 31ر98 بالمائة، حيث تم تأجيل تلميذ لدورة التدارك ورفض تلميذة ، والمرتبة الثانية لمعهد محمد علي العنابي في راس الجبل بنسبة نجاح بلغت 60ر50 بالمائة ويليه معهد العالية بنسبة 57ر45 بالمائة والمرتبة الرابعة لمعهد منزل جميل بنسبة نجاح بلغت 13ر45 بالمائة وتميّزه بتألق أحد ابنائه وهو التلميذ جمال الدين سطا عن شعبة العلوم التجريبية وتحقيقه لاعلى معدل بالولاية وهو 20ر19 .يشار الى ان عدد الناجحين من التلاميذ من المعاهد الخاصة والبالغ عددهم جمليا 770 تلميذا كان في حدود 53 ناجحا وناجحة ، مع تسجيل ملاحظة رسوب كل المترشّحين بثمانية معاهد خاصة(08) من مجموع 14 معهدا بكامل الولاية ، كما لم يتمكن اي مترشح بصفة فردية وعددهم الجملي 225 من النجاح .بلغت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا بولاية منوبة 17ر27 بالمائة وذلك بعد نجاح 1218 تلميذا من جملة 4483 مترشحا، حسب ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية، رضا البكري، مراسلة (وات) بالجهة.وأضاف أن النتائج حسب الشعب تصدرتها شعبة الرياضة بمعهد منوبة بنسبة 47ر76 بالمائة ثم شعبة العلوم التجريبية بنسبة 49ر42 بالمائة تليها شعبة الرياضيات بنسبة 40ر40 بالمائة فعلوم الاعلامية بنسبة 87ر35 بالمائة ثم علوم التقنية بنسبة 72ر34 بالمائة فالآداب بنسبة 95ر16 بالمائة فشعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 67ر16 بالمائة .وقد حققت نسب النجاح بالمعاهد الخاصة نتائج ضعيفة بعد نجاح 03 مترشحين فقط من جملة 664 مترشحا كما نجح مترشح فردي وحيد من جملة 106 مترشيحن .أماعلى مستوى المعاهد، فقد كانت الصدارة لمعهد ابن ابي الضياف بمنوبة بنسبة 08ر46 ثم معهد الاستقلال بوادي الليل بنسبة نجاح بـ 11ر39بالمائة و معهد الفارابي بالمرناقية بنسبة نجاح بـ 97ر37 بالمائة ثم معهد منوبة بنسبة نجاح بـ35ر37 بالمائة مبلغا في الاطار تهانيه الى الناجحين ومتمنيا النجاح والتوفيق للمترشحين لدورة التدارك .وحقق مجموعة من المترشحين معدلات هامة وكان اعلى معدل بالجهة 46ر17 تحصل عليه التلميذ اشرف الايرماني من معهد ابن منظور برج العامري في شعبة العلوم التجريبية ثم احمد عزيز العمري بحصوله على معدل 03ر17 في شعبة الرياضيات من معهد الفارابي بالمرناقية ثم التلميذة ميساء الجويني الحاصلة على معدّل 94ر16 في شعبة العلوم التقنية من معهد الفارابي بالمرناقية و التلميذة اسكندر بن محمود بحصوله على معدل 04ر16 في شعبة علوم الاعلامية من معهد ابن أبي الضياف بمنوبة والتلميذ اشرف الهمامي بحصوله على معدل 28ر15 في شعبة الاقتصاد والتصرف من معهد ابن منظور برج العامري واخيرا التلميذة اشواق البوكاري بحصولها على معدل 08ر15 في شعبة الاداب من معهد الاستقلال بوادي الليل.بلغت النسبة العامة للناجحين في امتحانات البكالوريا في الدورة الرئيسية 2017 1ر23 بالمائة بالمعاهد العمومية وبلغ عدد المرسمين 4393 مرسما من مختلف الشعب موزّعين على 34 معهدا ثانويا بالولاية وشهدت هذه النسبة تطورا إيجابيا مقارنة بالسنة الفارطة والتي بلغت 84ر20 بالمائة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة بالنسبة لمجتازي البكالوريا في المعاهد الخاصة 4ر10 والتي بلغ فيها عدد المرسمين 626 مرسما، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية، عبد العزيز عوة، مراسل (وات) بالجهة .وأضاف المصدر ذاته أن اعلي معدل في جهة قفصة تحصلت عليه التلميذة، وصال عبد الله، باكالوريا علوم تجريبية 39ر18 بالمعهد النموذجي بالجهة تلتها لينا بوعافية من شعبة الرياضيات بمعدل 33ر18والعلوم التقنية 32ر16 هشام مطيطي من المعهد النموذجي أما شعبة الإعلامية تحصل التلميذ إسماعيل مبروكي مت معهد 9افريل 1938 بأم العرايس على 68ر15 والآداب معهد ابن رشيق السند جيهان الطيب بـ09ر14 الرياضة معهد حي الشباب 81ر13 الاقتصاد والتصرف معهد القطار 36ر13 لابتسام جراد وانتصار زياني .حقّقت ولاية توزر نسبة نجاح عامة في امتحان الباكالوريا دورة جوان 2017 بـ14ر24بالمائة، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية، كمال بالزاوية، مراسلة (وات) بالجهة، في حين حققت المعاهد العمومية نسبة 48ر28 بالمائة وتأجل الى دورة المراقبة 526 تلميذا أي بنسبة 8ر42 بالمائة.وبيّن المندوب الجهوي أنه رغم تحسن النتائج لهذه السنة بالمقارنة مع سنة 2016 التي كانت في حدود 72ر23 بالمائة حيث ارتقى ترتيب الجهة على المستوى الوطني الى المرتبة التاسعة عشرة إلا أنها تبقى دون المؤمل.وتوزعت نسب النجاح حسب الشعب الى 4ر14 بالمائة بالنسبة الى الآداب و2ر61في شعبة الرياضيات و4ر43 في شعبة العلوم التجريبية و6ر40 في شعبة العلوم التقنية و1ر32بالمائة في شعبة الإعلامية و4ر14 بالمائة للاقتصاد والصرف و8ر71بالمائة بالنسبة الى شعبة الرياضة.ويعود أفضل معدل جهوي للتلميذة تيسير بشتة عن شعبة الرياضيات بـ82ر18ولرحاب القيزاني عن شعبة العلوم التجريبية 50ر18 وللتلميذ معز رمضان عن شعبة العلوم التقنية بمعدل 99ر16.بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا بولاية اريانة 86ر38 بالمائة، حسب ما افاد به المندوب الجهوي للتربية، محمد علي الوسلاتي مراسلة (وات) بالجهة.واكد ان عدد الناجحين من مختلف الشعب بالنسبة للتعليم العمومي بلغ 2076 تلميذا من جملة 4696 مترشحا اجتازوا الامتحان اي بنسبة نجاح بلغت 98ر32 بالمائة فيما بلغ عدد المؤجلين 1549 تلميذا اما التعليم الخاص فقد بلغ عدد الناجحين 76 تلميذا من جملة 708 مترشحا اجتازوا الامتحان اي بنسبة نجاح بلغت 73ر10 بالمائة في حين تأجّل لدورة المراقبة 104 تلاميذ .اما عدد الناجحين من المترشحين بصفة فردية فتلميذين اثنين من جملة 139 مترشحا اجتازوا الامتحان اي بنسبة نجاح بلغت 43ر01 بالمائة فيما تأجل 22 تلميذا لدورة المراقبة التي تنطلق يوم الاربعاء 28 جوان الجاري.وأكد المندوب الجهوي للتربية باريانة تفوّق التلميذ وائل رابح من معهد سكرة شعبة علوم الاعلامية الذي تحصل على معدل 12ر18 .بلغت النسبة العامة للنجاح في امتحان شهادة الباكالوريا بولاية قابس 50ر27بالمائة ، حيث اجتاز هذا الإمتحان 4476 تلميذا وتلميذة نجح منهم 1231، فيما تم تأجيل 1573 إلى دورة التدارك علما وأن نسبة النجاح قد بلغت 68ر32 بالمائة بالمعاهد العمومية.وقد توزّعت نسب النجاح حسب الشعب إلى 87ر16 بشعبة الآداب و50ر44 بالمائة بشعبة الرياضيات و97ر41 بالمائة بشعبة العلوم التجريبية و98ر18 بالمائة بشعبة الاقتصاد والتصرف و81ر31بالمائة بعلوم التقنية و9ر21بالمائة بعلوم الإعلامية و03ر31بالمائة بشعبة الرياضة.وسجّلت أفضل النتائج بالمعهد النموذجي بقابس بنسبة نجاح بلغت 100 بالمائة تلاه في المرتبة الثانية معهد أبو لبابة في قابس بنسبة 52ر56 بالمائة ليتصدر معهد إبن خلدون بالمطوية الرتبة الثالثة في النجاح بنسبة بلغت 97ر43بالمائة.أمّا بخصوص أفضل المعدلات فقد كانت الرتب الأولى من نصيب، نورهان فايدي، من معهد حي الأمل في شعبة الآداب بـ 89ر12 وفداء عبد القادر من المعهد النموذجي بــــ 63ر18 في شعبة الرياضيات ومريم الحاجي بـ 06ر19 من نفس المعهد في شعبة العلوم التجريبية والياس قدودة من المعهد النموذجي كذلك بـ 41ر18 في العلوم التقنية وهالة المنزلي من معهد أبو لبابة بـ 51ر16 في علوم الإعلامية وتسنيم الزيدي من نفس المعهد بـ 33ر15 في الإقتصاد والتصرف وخلود شرف الدين من معهد شارع الجمهورية بـ 90ر11في شعبة الرياضة.عاد أعلى معدل في نتائج الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا 2017 لولاية المهدية للتلميذة المتألقة، وئام العيدودي، شعبة علوم تجريبية، بمعدل 14ر19، وفق ما أكّده المندوب الجهوي للتربية الهادي طرشون لمراسل (وات).وبلغت النسبة العامة للنجاح في هذه الدورة بالمهدية 25ر35 بالمائة (عمومي وخاص وفردي) فيما كانت هذه النسبة عند مستوى 44ر38 بالنسبة للقطاع العمومي.واجتاز 4068 تلميذا امتحان الباكالوريا بالجهة، من بين 4204 مترشحا، توزعوا على 22 معهد بينما مثلت نسبة المأجلين لدورة التدارك 94ر35 بالمائة ونسبة المرفوضين 64ر28 بالمائة.وبيّن طرشون أن التلميذة ندى بن علي، معهد أبو القاسم الشابي بالشابة شعبة علوم تجريبية، حازت على ثاني أعلى معدل بـ51ر18 تلاها محمد الهادي بن رمضان، شعبة العلوم التقنية بمعهد ابن سينا بالمهدية، بمعدل 49ر18، وتحصّلت التلميذة رانية خواجة، عن نفس المعهد شعبة رياضيات، على معدل 68ر17 تبعها مراد البحري، معهد أبو القاسم الشابي بقصور الساف شعبة علوم اعلامية، بمعدل 32ر17 وفي شعبة الاقتصاد والتصرف نالت التلميذة سارة بنور، عن معهد الطاهر صفر بالمهدية، أعلى معدل 84ر15 فيما تفقوت ندين بالحاج خلفية، من نفس المعهد، في شعبة الآداب بمعدل 83ر13.بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحانات الباكالوريا في ولاية تطاوين التي اعلنت ،اليوم الجمعة، 66ر22 بالمائة، فيما بلغت نسبة المؤجلين الى دورة المراقبة 36ر38 بالمائة.وقد تصدّر معهد 2 مارس في غمراسن أعلى نتائج النجاح بـ50 بالمائة تلاه معهد تطاوين 2 59ر36 بالمائة، فيما لم يتمكن اي من تلاميذ ذهيبة من النجاح في هذه الدورة الرئيسية لامتحانات الباكالوريا اي ان نتيجة النجاح صفر بالمائة.وتصدّر التلميذ، ايهاب عمر صولة من شعبة علوم تقنية في معهد تطاوين قائمة أحسن المعدلات بمعدّل 83ر17 تلته التلميذة، ضحى الدغاري، من شعبة علوم تجريبية في نفس المعهد بمعدل 79ر17 وتحصلت التلميذة، اية القروي، من شعبة رياضيات في معهد برورمت تطاوين على معدل 29ر17 ، كما تحصلت وداد بن منصور من معهد "برورمت تطاوين" على اعلى معدل في شعبة الاقتصاد وتصرف 58ر14 و، محمد امين علجان، من معهد 2 مارس غمراسن على اعلى معدل في شعبة علوم اعلامية 55ر14 و،احلام الهوش، من معهد تطاوين تحصلت على اعلى معدل في شعبة الاداب 66ر13 وفي شعبة رياضة الموجودة في معهد تطاوين فقط تحصّل التلميذ علي الصحيح على معدل 73ر10 علما وانه نجح مع تلميذ اخر فقط في هذه الشعبة بولاية تطاوين.وذكر مندوب التربية في ولاية تطاوين الحبيب بوشهوة، في تصريح لمراسل (وات) في الجهة، ان ضعف النتائج راجع الى عدم احتساب نسبة عشرين بالمائة مثل السابق وخاصة إلى الاوضاع التي عاشتها الجهة طيلة الثلاثية الاخيرة والانقطاعات المتعددة والمطولة عن الدراسة وقد أثّرت سلبا على النتائج في الدورة الرئيسية حسب قوله، راجيا تدارك الضعف في دورة المراقبة لا سيما وأن العديد من التلاميذ كانوا ضحية الصفر المقصي في اللغات.بلغت النسبة العامة للناجحين في ولاية القصرين 07ر19 بالمائة وبلغ عدد الناجحين 873 تلميذ وتلميذة من مختلف الشعب من جملة 4579 مترشحا ومترشحة بالجهة ، في حين بلغ عدد المؤجلين 1864 تلميذا وتلميذة أي بنسبة 05ر40 بالمائة ، وفق ما أفاد به المدير المساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي بمندوبية التربية، الشاذلي النحلاوي .وأضاف النجلاوي، اليوم الجمعة ، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن أعلى معدل في ولاية القصرين والثاني على المستوى الوطني ، تحصل عليه التلميذ، حازم العمامي، شعبة رياضيات بالمعهد النموذجي بالجهة وهو 23ر19 يليه التلميذ ، هزام بن عادل سعداوي، شعبة علوم تقنية من المعهد النموذجي بمعدل 74ر18 تليه التلميذتين أميرة ميساوي ورنا التومي شعبة علوم تجريبية من المعهد النموذجي بنفس المعدل بـ 70ر18 ، ثم التلميذ عادل طرفاوي شعبة علوم الاعلامية من معهد المنجي سليم في سبيبة بـ 63ر14 ، يليه التلميذ علاء الدين قرمازي شعبة الرياضة من معهد القصرين بمعدل 16ر14 ، تليه التلميذة ريم العمري شعبة اقتصاد وتصرف بمعهد القصرين بمعدل 14ر13 وفي شعبة الآداب تحصلت التلميذة صفية الرابحي من معهد العيون على معدل 52ر12 .وأشار إلى أن المعهد النموذحي بالجهة حقق نسبة نجاح وصلت إلى مائة بالمائة يليه معهد الآثار بسبيطلة بنسبة 05ر36 فاصل صفر خمسة بالمائة وأن شعبة الاداب تحتلّ المرتبة الأولى في الولاية من حيث عدد المترشحين بـ2557 مترشحا مما جعل نتائج الجهة متدنية نظرا لخصوصية هذه الشعبة وفق تصوره .ولفت المصدر ذاته بالمناسبة الى أن ما يروّج منذ حوالي الثلاث سنوات عبر عدد من وسائل الاعلام الخاصة وبعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تحصل ولاية القصرين على نسبة نجاح عامة تقدر بـ40ر11 بالمائة لا أساس له من الصحة ، داعيا كافة الاطراف المعنية الى ضرورة التثبت من المصادر الرسمية المركزية أو الجهوية قبل نشر أي خبر وإلى عدم مغالطة الرأي العام .بلغت نسبة النجاح في امتحان الباكالوريا دورة جوان 2017 في ولاية نابل 50ر32 بالمائة في المعاهد العمومية والخاصة والمترشحين بصفة فردية، في حين بلغت نسبة المؤجلين الى دورة المراقبة 65ر33 بالمائة، حسب ما ذكرته المندوبة الجهوية للتربية بنابل سعيدة الصيد.وأضافت الصيد ان "ولاية نابل وردت في المرتبة الثامنة" على مستوى الوطني ، مشيرة الى ان "الترتيب لا يعكس حقيقة مستوى الجهة باعتبار كثرة المعاهد الخاصة وارتفاع عدد المترشحين بصفة فردية"، حسب تقييمها.ويذكر أن التلميذ محمد أمين بن كريم المرسّم بالمعهد الثانوي بقربة من ولاية نابل قد تحصّل على أعلى معدّل وطني في امتحان الدورة الرئيسية للباكالوريا شعبة علوم الاعلامية بمعدل 12ر18.بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا لسنة 2017 بولاية سوسة بلغت 94ر34 بالمائة وذلك بعد ان نجح 2526 تلميذا من جملة 7591 تلميذا ترشحوا لاجتياز المناظرة وفق المعطيات التي أمدّت بها اليوم الجمعة المندوبية الجهوية للتربية بسوسة مراسل (وات) في الجهة.وأشارت المعطيات المقدمة الى تفوق 7 تلاميذ من ولاية سوسة بعد حصولهم على معدلات مرتفعة حيث تألقت اريج المخينيني المرسمة بشعبة العلوم التقنية بالمعهد النموذجي بسوسة بحصولها على اعلى معدل وطني يساوي 36ر19 تليها التلميذة سارة بن سعد المرسمة بشعبة العلوم التجريبية بالمعهد النموذجي بسوسة بحصولها على معدل 19.وتحصّلت التلميذة ندى هميلة المرسمة بشعبة الرياضيات بالمعهد النموذجي بسوسة على معدل 83ر18 في حين تحصل التلميذ وليد قيراط المرسّم بشعبة علوم الإعلامية بمعهد فرحات حشاد في مساكن على معدل 31ر17 أمّا في شعبة الاقتصاد والتصرف فقد تفوقت التلميذة زينب العربي المرسمة بمعهد شارع الطاهر صفر بسوسة بعد حصولها على معدل 9ر16 وتفوّق التلميذ جاسر يعقوبي المرسم بشعبة الاداب بمعهد الزاوية والقصيبة والثريات بحصوله على معدل 56ر15 وكذلك التلميذة ندى التوزاني المرسمة بشعبة رياضة في معهد 2 مارس 34 سوسة بحصولها على معدل 51ر13.يذكر أن 2493 تلميذا وتلميذة سيجتازون دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بولاية سوسة أي معدل 48ر34 بالمائة من جملة المترشحين لهذه المناظرة الوطنية.مر/أم/جود