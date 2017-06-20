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حجز 2160 لترا من الزيت المدعم يتم استغلالها في احد مصانع تصبير التن بصفاقس

Mardi 20 Juin 2017
بــاب نــات - تمكنت فرقة مشتركة من الشرطة العدلية بساقية الزيت من معتمدية صفاقس الشمالية، ووحدات من الشرطة البلدية بالاقليم والادارة الجهوية للتجارة، مساء أمس الاثنين، من حجز حوالي 2160 لترا من الزيت المدعم بحوزة أحد الاشخاص داخل مخزن بالجهة، وهو بصدد إفراغها داخل حاويات من الحجم الكبير ليتولى بيعها في مرحلة ثانية لأحد مصانع تصبير التن بالجهة، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، المدير الجهوي للتجارة بصفاقس يسري الدمرجي.

وأضاف ذات المصدر، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، انه بتقدم الابحاث وبعد التنقل الى مصنع تصبير التن الذي يتولى شراء كمية الزيت المدعم من المشتبه فيه، تم ضبط حوالي 12000 لتر من الزيت المدعم داخل المصنع ليتم حجزها على ذمة البحث وتحديد كمية المحجوز بصفة قانونية، مشيرا إلى أنه تم إيقاف الشخص الذي يتاجر بالزيت المدعم بصفة غير قانونية ووكيل معمل التن وصاحب المعمل في انتظار استكمال الابحاث.

وبخصوص المخالفات الاقتصادية التي تم رصدها بولاية صفاقس الى حدود آخر اسبوع من شهر رمضان، ذكر المسؤول الجهوي انه قد تم رفع ، 615 مخالفة اقتصادية منذ اليوم الاول من شهر رمضان الى غاية يوم 23 من الشهر ذاته، وقد شملت اساسا الخضر والغلال بأعلى نسبة تليها المواد الغذائية، ثم اللحوم الحمراء والبيضاء، ثم الاسماك الطازجة والمملحة، والمرطبات، إلى جانب بعض المواد المختلفة، وذلك خاصة في النصف الثاني من شهر رمضان.
هب/أم/يسر




Publié le:2017-06-20 17:57:58

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