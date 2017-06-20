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باجة : اصابة 18 شخصا فى حادث مرور على مستوى ''قنطرة'' تستور

Mardi 20 Juin 2017
بــاب نــات - اصيب 18 شخصا فى حادث مرور جد عند حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم الثلاثاء بمدخل مدينة تستور من ولاية باجة على مستوى قنطرة تستور، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية لمراسلة وكالة تونس افريقيا للانباء بالجهة.
وبين المصدر ذاته ان الاصابات كانت متفاوتة الخطورة، وتم نقل عدد من المصابين الى مستشفى تستور.
واوضح ان صورة الحادث تمثلت فى اصطدام سيارتي اجرة (لواج) على متنهما عدد هام من المسافرين، بشاحنة كبيرة قطعت عليهما الطريق.



Publié le:2017-06-20 10:57:14

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