رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الإيراني

Lundi 19 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-19 22:57:06

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، عشية اليوم الاثنين بقصر قرطاج، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.وتناول اللقاء علاقات الأخوّة والتعاون القائمة بين تونس وإيران وسبل مزيد دعمها وتطويرها في كافة المجالات خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.كما تطرّق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة لتطويق الأزمة الخليجية عبر الحوار والتفاهم حيث تمّ التأكيد على أهمية تجاوز الخلافات القائمة في أسرع وقت ممكن ومساندة المساعي التي يقوم بها أمير دولة الكويت لإعادة روح التضامن والوئام داخل البيت الخليجي بما يعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة ويجنّبها مزيد الانقسام والتوتر.وتمّ التأكيد على أهمية الإسراع بإيجاد تسويات سياسية شاملة لأزمات المنطقة خاصة في كلّ من سوريا واليمن عبر الحوار والتفاوض، وضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الدول لمحاربة التطرف والإرهاب.وحضر هذه المقابلة وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي.