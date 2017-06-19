إنطلاق عملية تسجيل الناخبين للإنتخابات البلدية 2017

Lundi 19 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-19 13:56:53

- انطلقت اليوم الإثنين 19 جوان عملية تسجيل الناخبين للإنتخابات البلدية 2017 وتتواصل إلى يوم 10 أوت 2017 تحت شعار "17 ديسمبر الكلنا ننتخبوا" .وتسجيل الناخبين هو العملية التي يتم بموجبها إدراج بيانات المواطنين المؤهلين للتصويت في الإنتخابات والإستفتاء في سجل تمسكه هيئة الإنتخابات .وأوضح عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المكلف بالإتصال عادل البرينصي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم إلى حد الآن تسجيل 1000 ناخب وقيام 500 آخرين بالتحيين إضافة دخول 30 ألف زائر إلى المنظومة التي تم وضعها والمتعلقة بالتثبت هاتفيا من الترسيم بالسجل ومن مركز الاقتراع (*195* رقم بطاقة التعريف الوطنية #) مبينا أن الرقم أولي وقابل للارتفاع بالنظر إلى تواصل عملية التسجيل.واعتبر البرينصي أن هذه الإنطلاقة تعد مشجعة ومشرفة خاصة وأنه لم يتم الشروع في الحملة الرسمية التحسيسية للإنتخابات مثمنا الدور الذي ستقوم به الأطراف الشريكة من أحزاب ومكونات مجتمع مدني في هذا الإطار لتحسيس الناخبين للاقبال على التسجيل وتوعيتهم بأهمية الانتخابات البلدية.وبخصوص عملية التسجيل أكد البرينصي وجود 633 مركز تسجيل قار موزعا على كامل تراب الجمهورية وحوالي ألف مكتب متنقل إضافة إلى 350 عون تحسيس و1751 عون تسجيل بين متنقلين وقارين.وذكر بأن مركز الاتصال 1814 التابع للهيئة تحت إسم "إيزيكوم" والذي أحدثته بهدف تقديم الاستفسارات وإيصال مختلف المعلومات المتدخلين في المسار الانتخابي قد شرع فعليا اليوم في عمله.وكانت الهيئة قد نظمت الثلاثاء الماضي ملتقى مع المجتمع المدني حول إجراءات التسجيل والاعتماد بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.وتم التأكيد على ان اجراءات التسجيل تختلف هذه المرة عن انتخابات 2014 خاصّة فيما يتعلّق بضرورة تطابق العنوان مع ما هو موجود ببطاقة التعريف، مع وجوب الاستظهار بوثائق إضافية في حالة الرغبة في إثبات عنوان فعلي مختلف عن العنوان المبيّن ببطاقة التعريف الوطنية.يشار الى وجود 350 دائرة انتخابية بلدية و5 ملايين شخص مسجّلين منذ سنة 2011 و 2014، و أنّ المسجّل سابقا لا يحتاح إلى إعادة التسجيل إلا إذا أراد تغيير مركز الاقتراع.كما يذكر انه يرسم بالقائمات للإنتخابات البلدية لسنة 2017 من يبلغ 18 سنة يوم 16 ديسمبر القادم وانه انطلاقا من نهاية الإنتخابات يتم اعتماد التسجيل بصفة مستمرة أي ضبط قائمات الناخبين المتعلقة بالمسجلين كامل السنة إلى غاية موفاها على أن يتم وضع القائمات على ذمة العموم خلال النصف الثاني من شهر جانفي من السنة الموالية ولمدة لا تقل عن أسبوعين.ليلى