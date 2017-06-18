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Economie

تخصيص 950 ألف دينار لإنجاح الحملة الإشهارية للسياحة الداخلية لسنة 2017

Dimanche 18 Juin 2017
بــاب نــات - خصصت وزارة السياحة والصناعات التقليدية ميزانية بقيمة 950 ألف دينار لإنجاز الحملة الإشهارية للسياحة الداخلية لسنة 2017 وذلك بزيادة بنسبة 8ر3 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.
وتشمل هذه الحملة، وفق مخرجات مجلس وزاري مضيق انعقد مؤخرا حول القطاع السياحي، ثلاث مراحل أساسية انطلقت الأولى يوم 03 أفريل 2017 وتواصلت على مدى أسبوعين خلال فترة العطل المدرسية والجامعية.

وانطلقت المرحلة الثانية بداية من شهر ماي 2017 وإلى الموسم الصيفي بينما تقررت المرحلة الثالثة لشهر ديسمبر 2017 في إطار تنشيط السياحة الداخلية خلال فترة نهاية السنة.

وتم ضمن الإشهار المشترك تخصيص ميزانية قدرها 2ر5 مليون دينار وذلك للمساهمة في تمويل الحملات الإشهارية الخاصة بالوجهة التونسية، التي يقوم بها متعهدو الرحلات، والتي تستهدف تنمية المبيعات للمنتوج السياحي التونسي، وستخصص هذه الميزانية لإبرام حوالي 45 عقد إشهار مشترك تشمل 15 سوقا سياحية.

وأظهرت وثيقة مخرجات المجلس الوزاري المضيق، التي تحصلت (وات) عليها أن تونس شاركت في الثلاثي الأول من 2017 في 69 معرض وصالون سياحي بمختلف الأسواق السياحية.

وبالنسبة إلى العمليات الترويجية الخاصة بتونس وبالخارج فقد تم تنظيم 42 عملية ترويجية خاصة تستهدف دعم الشراكة مع متعهدي الرحلات وشبكات البيع ومختلف الشركاء بالخارج.
وتم أيضا تنظيم 40 رحلة لفائدة 187 إعلاميا من مختلف الوسائط الإعلامية و31 رحلة استطلاعية لفائدة 1128 متعهدي رحلات ووكلاء أسفار.
وفي ما يخص دعم النقل الجوي فقد أكد المجلس الوزاري المضيق على أن برنامج دعم الربط الجوي يمثل في الوقت الراهن أحد أهم الآليات التسويقية للوجهة التونسية، التي مكّنت من تحسين المؤشرات السياحية.
وقد تم تخصيص مبلغ 5ر17 م د من موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية لقطاع السياحة بعنوان سنة 2016.
ومكّن هذا البرنامج وفق الإحصائيات، التي استعرضها المجلس من دعم 1512 رحلة سياحية و22 متعهد رحلات يتعاملون مع 13 سوقا سياحيا أهمها السوق الروسية والسوق الأوكرانية اللّتين سجلتا تحسّنا غير مسبوق.
أما بالنسبة إلى سنة 2017 فقد تم تخصيص ميزانية قدرها 5 م د من صندوق تنمية القدرة التنافسية لقطاع السياحة لتنفيذ برنامج الدعم الجوي فيما تبلغ التقديرات الأولية لحاجيات البرنامج لكامل سنة 2017 حوالي 10 م د.
م/محرز

Publié le:2017-06-18 12:50:12

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